Video/ Pistoiese Piacenza (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Pistoiese Piacenza

La Pistoiese vince e convince contro il Piacenza, conquistando tre punti preziosi che valgono il sorpasso in classifica. Inizio di gara favorevole agli emiliani: gli ospiti premono, ma non colpiscono. I toscani escono fuori alla mezzora, quando costringono Fumagalli agli straordinari con Ferrari e con Zullo. Gli arancioni crescono e al quarantesimo la sbloccano con Ferrari, che insacca con tempismo sugli sviluppi di un contropiede. Il Piacenza non ci sta e si scuote con Scaccabarozzi, che non trova la porta. La ripresa è altrettanto scoppiettante. Gli ospiti creano diversi grattacapi alla difesa di casa, la Pistoiese non è da meno e davanti è pericolosa. Da calcio d'angolo, infatti, arriva il due a uno firmato Luperini, che mette dentro grazie ad una deviazione. Al settantanovesimo Mora impegna Zaccagno, che si rifugia in angolo. Poco dopo acrobazia di Ferrari senza esito. Finale infuocato, col Piacenza ancora pericoloso in una mischia.

IL TABELLINO

PISTOIESE - PIACENZA 2-1

PISTOIESE (3-4-2-1): Zaccagno; Quaranta, Rossini (9' Zullo), Nossa; Regoli, Minardi, Luperini, Mulas (70' De Cenco); Zappa (81' Eleuteri), Surraco; Ferrari. A disp: Biagini, Tartaglione, Vrioni, Boggian, Sanna, Dosio, Sadotti. All.: Indiani

PIACENZA (4-3-1-2): Fumagalli; Mora, Silva, Bertoncini (78' Corazza), Masciangelo; Segre (86' Ferri), Della Latta, Sarzi Puttini (74' Bini); Scaccabarozzi; Romero, Nobile (86' Zecca). A disp: Criscione, Lanzano, Ferri, Bini, Carollo, Masullo, Castellana, Zecca.

ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro

RETI: 40' Ferrari, 60' Silva, 77' Luperini

SPETTATORI: 1014, incasso circa 8.000 euro.

