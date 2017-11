Video/ Salernitana Cremonese (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 15^giornata)

Video Salernitana Cremonese (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita valida nella 15^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

20 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Salernitana Cremonese (LaPresse)

Allo Stadio Arechi Salernitana e Cremonese non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo, nonostante un buon avvio di gara da parte degli ospiti, sono i padroni di casa a sbloccare la situazione portandosi in vantaggio al 34' grazie alla rete di Ricci, realizzata sfruttando l'assist in ripartenza di Bocalon. L'inizio del secondo tempo è praticamente tutto di marca grigiorossa finchè Arini riesce a segnare la rete del pareggio al 71' tramite un colpo di testa, arrivato sulla punizione calciata da Castrovilli. Nel finale di partita le due squadre cercano il colpaccio senza successo. Entrambe le formazioni perdono dunque la possibiltà di sorpassare, o di aumentare il distacco, sui diretti rivali di giornata e così il punto conquistato mantiene Cremonese e Salernitana a quota 22 punti, rispettivamente in settima ed ottava posizione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come i padroni di casa avrebbero forse meritato qualcosa in più rispetto agli ospiti a fronte del 15 a 10 nei tiri totali, pur avendone collezionati 2 a testa sia Rodriguez che Piccolo. Tuttavia, si registra anche una certa superiorità da parte dei grigiorossi in palleggio, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, supportato da un maggior numero di passaggi, 453 a 394 oltre al 26 a 20 nei cross. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Chiffi della sezione di Padova ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Pucino e Vitale da un lato, Pesce, Canini e Claiton dall'altro.

© Riproduzione Riservata.