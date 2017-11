Video/ Sambenedettese Bassano (0-0): highlights della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Sambenedettese Bassano (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 15^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

Reti inviolate a San Benedetto del Tronto tra Sambenedettese e Bassano. Nonostante le numerose occasioni costruite dalle due squadre il risultato resta sullo 0-0. In classifica i rossoblù scivolano al quinto posto con 21 punti. Due punti in meno e nono posto per i veneti. Nel prossimo turno Bassano – Reggiana e Teramo – Sambenedettese.

SINTESI PRIMO TEMPO

Ezio Capuano schiera la Sambenedettese con il 3-4-3. Tra i pali Aridità, in difesa Conson, Miceli e Patti. A centrocampo da destra verso sinistra Rapisarda, Bacinovic, Gelonese e Tomi. In zona offensiva troviamo Di Massimo, Miracoli e Valente. Il Bassano replica con il 4-3-1-2. In porta Grandi, linea difensiva composta da Andreoni, Pasini, Bizzotto e Karkalis. In mediana Bonetto, Proia e Bianchi mentre in attacco c'è Minesso in supporto di Grandolfo e Fabbro. Arbitra il signor Fabio Pasciuta di Agrigento. Padroni di casa subito pericolosi. Cross di Valente dalla destra, Miracoli tocca ma non riesce ad indirizzare verso lo specchio della porta. Sul succesivo rinvio di Bonetto la palla rimbalza addosso a un compagno e per poco non finisce casualmente in porta. Deve impegnarsi Grandi che scongiura l'autorete prima del rinvio definitivo della sfera. Ancora Samb. Rapisarda effettua un bel traversone dalla trequarti destra: sia Miracoli che Di Massimo sfiorano soltanto da ottima posizione, palla che termina sul fondo, grandissima occasione divorata dai rossoblù. Primo tentativo degli ospiti all'11esimo minuto. Cross dalla destra di Andreoni respinto dalla difesa rossoblù, si presenta sul limite dell'area Bianchi che prova il tiro al volo di sinistro: palla colpita male che termina sul fondo. Ancora gli ospiti. Fallo di Rapisarda su Grandolfo. Punizione ottenuta dal Bassano Virtus sulla trequarti sinistra. Palla battuta in mezzo da Minesso che viene respinta dalla difesa. Fuori dall'area Bianchi vede il compagno smarcato in area e lo serve con un preciso passaggio, il piazzato del numero 4 è buono ma non abbastanza potente. Para Aridità. Samb che prova a rispondere: cross di Gelonese in area di rigore, palla troppo corta per tutti. Azione che sfuma in rimessa laterale dopo un rinvio della difesa. Poco dopo Bacinovic allarga sulla destra per Rapisarda che sgroppa palla al piede cercando di incunearsi in area di rigore: ne fa le spese Bizzotto che riceve un tunnel, allontana tutto Pasini. Marchigiani nuovamente pericolosi al 27esimo. Cross di Tomi dalla sinistra in direzione del secondo palo, Valente è anticipato da Bizzotto e Karkalis. Commesso un fallo in attacco da parte dell'ala destra della Samb che ha spinto il difensore avversario cercando spazio per il colpo di testa. Bassano vicino al gol al 28esimo. Fabbro serve Karkalis in sovrapposizione a sinistra, il terzino crossa e trova in mezzo Proia in incursione centrale in area: il suo colpo di testa è centrale ed impegna i riflessi del portiere. Non ce la fa Grandolfo. L'attaccante del Bassano viene accompagnato a bordocampo ed esce per infortunio. Al suo posto entra Diop. Subito pericoloso il neo-entrato. Ancora Nicolò Bianchi protagonista con un grande passaggio in profondità per l'attaccante del Bassano che supera in velocità Conson e prova a tirare a rete. Para tutto Aridità ma l'arbitro ferma tutto per offside. Miracoli pericoloso al 33esimo. Giropalla da schema corto per la Samb, Bacinovic serve Gelonese che mette dentro per il centravanti rossoblù: la sua girata di destro è imprecisa. La sfera si alza e finisce oltre la linea di fondo. Ammoniti Miracoli e Pasini prima dell'intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Doppio cambio effettuato dai rossoblù durante l'intervallo. Rimangono negli spogliatoi Conson e Valente, fanno il loro ingresso in campo Esposito e Mattia. Subito pericoloso il numero 10 della Samb, Esposito, che si esibisce in un bel dribbling sulla trequarti destra prima di esplodere un potente diagonale: deve rifugiarsi in corner con una parata Grandi. Ancora Samb. Cross dalla sinistra di Tomi che si trasforma in un pericoloso tiro verso l'angolino, Grandi si allunga per scongiurare ogni pericolo ma la palla passa di poco oltre la traversa. Solo rimessa dal fondo. Risponde il Bassano. Grande azione di Andreoni che si incunea in area di rigore e crossa rasoterra sul secondo palo, provvidenziale l'anticipo di Rapisarda su Minesso. Sugli sviluppi del corner, Pasini effettua una sponda di testa al centro e Diop si ritrova nell'area piccola con la sfera sul destro: il tiro al volo di piatto è alto, palla che termina fuori. Cambio nella Sambenedettese, entra Troianiello per Di Massimo. Diop ci riprova con un paio di colpi di testa da corner. Aridità sempre attentissimo. Ammonito Bianchi del Bassano. Il centrocampista interrompe con un fallo tattico una ripartenza rossoblù iniziata da Esposito. Cambio per i giallorossi: fuori Proia per Laurenti. Poco dopo va fuori anche il terzino Karkalis per il Bassano Virtus, al suo posto Stevanin. Pericolosa la Samb al 76esimo. Tomi calcia su punizione dalla destra, nella mischia c'è un tocco di un difensore che manda il pallone in corner. Sul disimpegno del corner Fabbro è ingenuo e si fa rubar palla da Tomi che rimette frettolosamente in mezzo, spazza Pasini. Samb in pressione. Parte un cross dalla sinistra che trova la testa di Troianiello, l'attaccante cerca a sua volta di servire in area di rigore Sorrentino senza molta fortuna. Palla spazzata dalla difesa giallorossa. Cambio per gli ospiti in attacco: esce Fabbro, al suo posto Venitucci. Fuori anche Minesso nel Bassano, al suo posto entrerà Gashi. Sostituzione anche per la Sambenedettese, entra l'ex Juve Bove, al posto di Bacinovic. Nel finale il Bassano ha un paio di occasioni per passare in vantaggio ma non riesce a sfruttarle. Diop sguscia in mezzo a due giocatori a centrocampo e serve Stevanin sulla sinistra, tutto solo. Il laterale rimette in mezzo il pallone cercando nuovamente l'attaccante senegalese ma Miceli si fa trovare pronto e anticipa. Poco dopo dribbling sul limite di Gashi che esplode un sinistro velenoso, la palla sibila rasoterra a qualche centimetro dal palo.

