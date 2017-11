Video/ Sampdoria Juventus (3-2): highlights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

20 novembre 2017

La Sampdoria in casa ha raccolto 18 punti in 6 gare interne, tra le mura amiche del Ferraris la squadra di Giampaolo è ancora a punteggio pieno, a ulteriore conferma di come i blucerchiati possano rendere la vita difficile a qualunque avversario, anche ai campioni d'Italia che al pari di Chievo, Crotone, Atalanta, Milan e Benevento sono usciti sconfitti dallo scontro diretto con la compagine ligure che si candida a principale sorpresa positiva di questa prima parte di campionato. La Sampdoria ha inoltre il quarto miglior attacco con 27 gol, solamente Juventus, Napoli e Lazio hanno segnato di più. La coppia Zapata-Quagliarella dà grandi garanzie e ha fatto dimenticare ai tifosi l'accoppiata Muriel-Schick, inoltre i blucerchiati continuano a viaggiare su una media superiore ai 2 punti per gara, in altri tempi un ruolino di marcia simile avrebbe consentito alla Samp di poter dire la sua per lo scudetto. Prosegue invece l'emorragia di gol nella Juventus, ne ha subiti ben 14 nelle prime 13 giornate, e dire che fino a 12 mesi fa la retroguardia era l'assoluto punto di forza dei bianconeri. Gli anni passano anche per Chiellini e Barzagli e con la partenza di Bonucci la Vecchia Signora ha sicuramente perso un importante punto di riferimento, in attesa della definitiva maturità di Rugani. In particolare gli uomini di Allegri in trasferta hanno preso 10 gol in 6 gare esterne, a conferma di come la Juve non sia più una corazzata impenetrabile. L'unica nota lieta, se così si può dire, è che Dybala sia salito a quota 12 nella classifica marcatori, dietro solamente al capocannoniere Ciro Immobile, e anche Gonzalo Higuain con l'ottavo centro in campionato ha guadagnato parecchio terreno nelle ultime giornate. Inoltre non va dimenticato che la Sampdoria deve ancora recuperare la partita contro la Roma, in casa: i blucerchiati possono davvero puntare in alto e in caso di ulteriore successo contro i giallorossi (le cui quotazioni sono in vertiginosa ascesa dopo la vittoria nel derby) la Champions League comincerebbe a non essere più una chimera.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Duvan Zapata, autore del primo gol, ai microfoni di Sky Sport: "È una soddisfazione incredibile battere la Juve, sono orgoglioso della squadra e contento per i tifosi che non ci fanno mai mancare il loro sostegno, ora ci goderemo questa vittoria per poi pensare subito alla prossima gara. Vogliamo arrivare il più lontano possibile, abbiamo ancora diversi margini di crescita e miglioramento, in trasferta non rendiamo ancora come dovremmo e vorremmo. Con gli ex-compagni del Napoli è rimasto un bel rapporto, mi fa piacere che i partenopei siano in testa alla classifica".

Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport: "Confido nel lavoro quotidiano, dobbiamo essere ignoranti nel senso di ignorare tutto quello che ci circonda e pensare solamente al nostro lavoro, non ho idea di quali siano i limiti di questa squadra, la vittoria contro la Juventus rappresenta la ciliegina sulla torta, ci goderemo sicuramente il momento senza abbandonarci troppo ai festeggiamenti perché non è nel nostro stile. Champions League? Mi limito a valutare la partita di oggi, nel primo tempo siamo stati parecchio ordinati concedendo ai bianconeri il giusto, nella ripresa abbiamo espresso a tratti un bel calcio, peccato nel finale aver rimesso in discussione il risultato ma al di là di questo la squadra merita solo elogi, i ragazzi non hanno sbagliato nulla. Penso di aver raggiunto la maturità necessaria per non vivere solo di rimpianti, mi ritengo fortunato ad allenare un gruppo di ragazzi che pensa più che altro a divertirsi".

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo preso degli schiaffi sullo 0-0 dopo aver giocato bene nel primo tempo, purtroppo se non fai gol poi capita che gli avversari ti battano. Quando vai in svantaggio a 40 minuti dal novantesimo devi cercare di rimetterti in carreggiata continuando a giocare, noi non l'abbiamo e la sconfitta è solo una logica conseguenza. Paradossalmente era meglio non aver segnato quei due gol nel recupero, continuiamo a subire troppo in trasferta e questo non va bene, ci dobbiamo lavorare sopra già alla ripresa degli allenamenti. Complimenti alla Sampdoria che è rimasta sempre in partita, contro il Barcellona sarà tutta un'altra storia".

