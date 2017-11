Video/ Torino Chievo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

Video Torino Chievo (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita giocata allo stadio Olimpico e valida nella 13^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

20 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Torino Chievo (LaPresse)

Il Torino impatta in casa contro il Chievo in un match dai tanti volti. Apre la contesa la rete di testa di Hetemaj che sovrasta De Silvestri e buca Sirigu. Reazione immediata dei granata che iniziano a carburare e trovano al rete del pari grazie a Baselli che sfrutta un bel cross di Obi. Gli ospiti perdono per infortunio Castro rilevato da Bastien, la prima frazione si chiude in parità. Nella ripresa tremano i padroni di casa salvati da un grande intervento di Burdisso su Hetemaj. Passata la paura i granata riprendono coraggio e sfiorano la rete del vantaggio con Iago Falque fermato dalla traversa, sulla ribattuta arriva Belotti che spreca malamente. Al 72' arriva la grande occasione per i padroni di casa che ricevono un calcio di rigore. Sul pallone va Belotti che si fa ipnotizzare da Sorrentino e spegne le speranze granata. Match che termina dopo cinque minuti di recupero con Radovanovic espulso al 93'. Ottimo punto per il Chievo contro un Torino che soffre maledettamente il momento nero di Andrea Belotti. L'attaccante deve ancora recuperare la piena forma fisica dopo l'infortunio al ginocchio, senza il suo apporto i sogni europei del Torino sono sempre più lontani.

LE STATISTICHE

Torino e Chievo si dividono la posta in palio dopo un match molto combattuto. Andiamo ora a scoprire i numeri del match per capire l'andamento della gara. Possesso palla a favore del Torino con un 59% contro il 41% clivense. Quindici i tiri totali del Torino che inquadrato lo specchio della porta sei volte. Il Chievo invece ha tirato nove volte tra cui sette in porta. Tantissime le palle perse del Torino, 43, contro le 31 del Chievo più ordinato e preciso. Queste invece le statistiche dei singoli. Bastien e Belotti hanno tirato due volte mentre Ljajic ha creato ben cinque occasioni da gol. Radovanovic è invece il re delle palle recuperate, sette, a differenza di Iago Falque che perde lo stesso numero di palloni. Pareggio giusto tra le due compagini, il Torino recrimina però per il rigore fallito da Belotti.

LE DICHIARAZIONI

L'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic ha commentato in conferenza stampa il pareggio casalingo contro il Chievo, queste le parole riprese dal portale tuttomercatoweb: "Sono dispiaciuto e arrabbiato. Abbiamo fatto la partita anche se il Chievo è partito meglio. Abbiamo avuto sei o sette palle gol nitide, preso una traversa, sbagliato un rigore. Poi se non segni i giocatori si abbattono e perdono lucidità ed energie. Facciamo troppa fatica a fare un gol. Dobbiamo essere più concreti. Belotti deve stare tranquillo, cerca il gol con troppa foga. Credo sia anche per condizione fisica ma la forma la può trovare solo giocando e allenandosi. Il rigore? Belotti chiesto a tutti scusa negli spogliatoi, questo fa capire quanto è bravo come ragazzo, lui però non deve pensare al gol ma lavorare, il gol arriverà". Ai microfoni di SkySport parla Stefano Sorrentino, protagonista sul rigore parato a Belotti: "Tutti sanno quanto sia legato al Torino, a cui devo la carriera in Serie A, ma due volte l'anno siamo avversari. Il rigore parato al Gallo? Con Belotti ho giocato insieme a Palermo, conoscevo le sue caratteristiche, ho provato a disturbarlo muovendomi sulla linea di porta e mi è andata bene. Alla fine l'ho abbracciato, a volte questo vale più delle parole. E' un campione in un momento un po' particolare, probabilmente anche a causa dell'infortunio e della Nazionale. Ma già da domenica prossima tornerà il solito Gallo".

