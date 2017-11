Video/ Udinese Cagliari (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

Video Udinese Cagliari (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita giocata alla Dacia Arena e valida nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

20 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Udinese Cagliari (LaPresse)

Colpo gobbo del Cagliari che piega a domicilio una brutta Udinese. I padroni di casa partono bene ma Maxi Lopez spreca in maniera clamorosa due occasioni nitide. Nel finale di frazione si fa vedere il Cagliari prima con Joao Pedro e poi con Pavoletti, ma Bizzarri si viste da supereroe e salva i suoi. Si va all'intervallo con il risultato in parità. Nella ripresa clamorosa incomprensione difensiva tra Widmer e Danilo, sbuca Joao Pedro di testa che sblocca il match. L'Udinese ci prova con insistenza ma Rafael risponde presente su Lasagna e congela il risultato. Nel finale Bizzarri esce alla disperata su Faragò fuori area e viene giustamente espulso. L'Udinese cade in casa contro un ottimo Cagliari rivitalizzato dalla cura Lopez. La compagine guidata da Del Neri alterna buone prestazioni a blackout clamorosi, c'è ancora molto da lavorare.

LE STATISTICHE

Il Cagliari espugna la Dacia Arena grazie al colpo di testa di Joao Pedro che punisce la clamorosa indecisione tra Widmer e Danilo. Andiamo ora ad analizzare le statistiche della partita. Udinese che vince sul possesso palla, 60% contro il 40% del Cagliari. Padroni di casa avanti anche sui tiri totali, quattordici a dieci tra cui otto e sei nello specchio della porta. Tante le palle perse dalla compagine guidata da Del Neri, 38, contro le 33 di quella sarda. Andiamo ora a vedere le statistiche individuali. Perica ha tirato tre volte seguito da Faragò con due. Barella grande protagonista con due assist per i compagni potenzialmente da gol. Balic ha recuperato ben cinque palloni mentre Joao Pedro ha perso otto palloni. Polveri bagnate in attacco per l'Udinese che ha sprecato tanto meritando la sconfitta.

LE DICHIARAZIONI

L'allenatore dell'Udinese Luigi Delneri ha commentato a Radio Rai la sconfitta dei suoi: "La partita sarebbe potuta finire diversamente. Abbiamo giocato con grande intensità, ma abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione totale della difesa. Senza Behrami e Hallfredsson perdiamo esperienza e cultura calcistica a centrocampo. Oggi abbiamo pagato dazio anche a causa della loro assenza". Le parole del tecnico sono state riprese da tuttomercatoweb. Diego Lopez a Sky ha analizzato la vittoria dei suoi: "Oggi un avversario molto fisico, ce lo aspettavamo, e dovevamo fare esattamente la partita che abbiamo fatto. Magari quello non è esattamente il posto di Joao Pedro, so che non mi darà mai fisicità, ma ha qualità e può farlo. Prestazione propositiva, con possesso. Io avevo già visto cose positive a Roma contro la Lazio nonostante il ko netto. Dobbiamo arrivare a giocare come fatto oggi sia in casa che in trasferta, pensando più a noi che agli avversari. Ricordandoci di dare sempre un occhio alla classifica, non possiamo rilassarci".

