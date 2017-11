Apoel-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Apoel-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017

21 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Apoel-Real Madrid, LaPresse

Apoel-Real Madrid, diretta dal portoghese Artur Dias, martedì 21 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la fase a gironi di Champions League, nella quinta giornata del girone H. A un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale, ma col primo posto decisamente in bilico dopo la sconfitta della quarta giornata in casa del Tottenham, che vanta ora il vantaggio nello scontro diretto. Questa la situazione per il Real Madrid campione d'Europa in carica, che dovrà vincere a Nicosia per ottenere matematicamente il secondo posto. Il Borussia Dortmund ha infatti deluso nel girone, andando a ottenere finora solo due punti in quattro partite, peraltro nei due scontri contro l'Apoel. Che a sua volta può sperare ancora nel terzo posto e nella qualificazione in Europa League, e d'altronde matematicamente anche nel secondo posto, in caso di clamorosa vittoria contro il Real.

Difficile, certo, considerando la differenza tecnica fra le due squadre, ma non va dimenticato come il Real stia vivendo un momento tutt'altro che brillante. Nella Liga la squadra di Zidane è reduce da uno zero a zero nel derby giocato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid che ha mantenuto le due squadre appaiate al terzo posto in classifica, a sei lunghezze dal Valencia secondo e addirittura a dieci dal Barcellona primo della classe. Sembra già una sentenza nel campionato, con Cristiano Ronaldo e compagni chiamati a puntare tutto su una Champions vinta tre volte nelle ultime quattro stagioni. L'Apoel dalla sua non sta brillando sul fronte interno, è reduce da una vittoria per tre a uno nel derby contro l'Omonia, ma è lontano nove punti dalla coppia di testa nel campionato cipriota, formata da AEK Larnaca ed Anorthosis.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA APOEL-REAL MADRID

La diretta tv del match sarà disponibile per tutti gli abbonati Mediaset Premium, sul canale Premium Calcio 3 del digitale terrestre pay. Per la diretta streaming video via internet ci si potrà collegare sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le formazioni che scenderanno in campo presso il Neo GSP Stadium di Nicosia. I ciprioti affronteranno il match con il portiere spagnolo Nauzet Perez alle spalle di una difesa a cinque, con il greco Vouros che sarà l'esterno laterale di destra e il capitano Alexandrou che sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre l'altro spagnolo Roueda, Merkis e il brasiliano Carlao formeranno il terzetto dei centrali. Il portoghese Morais, il norvegese Zahid e l'altro brasiliano Vinicius saranno invece i titolari nel terzetto di centrocampo, con la coppia offensiva che sarà composta dal centravanti della Nazionale cipriota, Aloneftis, e dall'attaccante del Benin, Poté. Risponderà il Real Madrid con Kiko Casilla a difesa della porta alle spalle dei due centrali di difesa, Nacho e Sergio Ramos. Il marocchino Hakimi sarà l'esterno laterale di destra e il brasiliano Marcelo l'esterno laterale di sinistra in difesa, mentre a centrocampo saranno schierati il tedesco Kroos, l'altro brasiliano Casemiro e il croato Modric. Nel tridente offensivo, l'asso portoghese Cristiano Ronaldo sarà affiancato da Isco e dal francese Benzema.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

5-3-2 confermato come scelta tattica per l'allenatore greco dell'Apoel, Donis, mentre Zinedine Zidane confermerà il 4-3-3 nel Real Madrid. Tra ciprioti e spagnoli, da ricordare il precedente della Champions League 2011/12, quando le due squadre si affrontarono nei quarti di finale: fu il miglior risultato di sempre per una formazione di Cipro nella massima competizione europea. Il Real vinse l'andata a Nicosia, tre a zero con le reti di Benzema (doppietta) e del brasiliano Kakà, e anche il ritorno in casa, cinque a due. Il match d'andata del 13 settembre scorso è terminato invece tre a zero per il Blancos con doppietta di Cristiano Ronaldo e tris di Sergio Ramos.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker vedono il Real Madrid favorito in maniera schiacciante, col successo dei Blancos quotato 1.16 da Bwin, mentre William Hill moltiplica per 17.00 l'eventuale affermazione interna cipriota. Per Bet365, quota 9.00 per il pareggio, con l'over 2.5 che viene quotato 1.33 da Bet365 e l'under 2.5 che viene quotato 3.45 da Unibet.

