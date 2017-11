Besiktas Porto/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

21 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Besiktas Porto - LaPresse

Besiktas-Porto, partita diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si giocherà alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera al Besiktas Park di Istanbul per la quinta giornata del girone G di Champions League. La classifica del gruppo vede il Besiktas ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale: ai turchi basta un punto per la certezza di avanzare, senza nemmeno dover aspettare il risultato della partita serali fra le altre due squadre del girone, scatenando così la festa dei tifosi del Besiktas, che di certo non è fra le big del calcio europeo, almeno non al punto di ipotizzare in estate di passare in modo così autorevole il girone di Champions League. Tre vittorie e un pareggio finora, la squadra di Senol Gunes ha dunque ora la grande occasione di completare l’opera e tra l’altro sarebbe certa anche del primo posto in caso di vittoria e pure di pareggio, chiaro segnale di un gruppo fin qui dominato.

Attenzione però naturalmente al Porto, squadra di grande tradizione, abituata a calcare il palcoscenico europeo e seconda nel girone, dunque più immediata inseguitrice del Besiktas. I portoghesi con una vittoria porrebbero una serissima ipoteca sulla qualificazione, che comunque si avvicinerebbe anche con un pareggio in questa ostica trasferta turca. Naturalmente però il Porto deve evitare una sconfitta, che sarebbe una ottima notizia per Monaco e Lipsia in attesa di scendere in campo per la propria partita, che avrà inizio nel Principato al classico orario delle ore 20.45.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Besiktas Porto sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Sport 2 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS PORTO

Per quanto concerne le probabili formazioni di Besiktas Porto, ci dovrebbe essere un modulo 4-2-3-1 per il tecnico turco Senol Gunes, che può vantare l’intera rosa a disposizione. In attacco ci potrebbe essere il consueto ballottaggio fra Negredo e Tosun come punta centrale, mentre sulla trequarti agiranno l’ex nerazzurro Quaresma, Talisca e Babel alle spalle di chi verrà scelto. In difesa citazioni d’obbligo per l’altro ex interista Medel e anche Erkin, il turco passato brevemente in nerazzurro due estati fa ma senza mai nemmeno debuttare in partite ufficiali con l’Inter. Dall’altra parte, il tecnico del Porto Sergio Conceicao (ennesimo ex interista di questa partita) deve fare i conti con le assenze di due giocatori infortunati, cioè Francisco Soares e Moussa Marega. Ipotizziamo un 4-3-3 con il leggendario Iker Casillas in porta e fra i titolari della difesa anche Telles - top, un altro ex dell’Inter. Focus però soprattutto sull’attacco, imperniato sulla punta centrale Aboubakar e con le ali Corona ed Hernani in appoggio.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Besiktas Porto, Snai considera come favorita la compagine portoghese, nonostante a dire il vero fattore campo e classifica sono entrambi favorevoli ai turchi. La quota per il segno 1 è infatti di 3,10, dunque la vittoria del Besiktas non è considerata particolarmente agevole; stessa quota per il pareggio, che viene dato anch’esso a 3,10 (segno X). La vittoria del Porto è invece offerta a 2,45 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto gli scommettitori credano alle possibilità dei portoghesi di fare bene in una partita che non possono assolutamente permettersi di sbagliare.

