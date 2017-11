Borussia Dortmund-Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Borussia Dortmund-Totttenham: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017.

21 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Borussia Dortmund-Tottenham, LaPresse

Borussia Dortmund-Tottenham, diretta dal francese Clement Turpin, martedì 21 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà un match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, nel girone H. Ultimissima chiamata per il Borussia Dortmund in Champions League, con i gialloneri che sorprendentemente hanno mancato per quattro volte su quattro, nelle precedenti partite della fase a gironi, l'appuntamento con la vittoria. Due sconfitte contro Tottenham e Real Madrid e due pareggi contro i ciprioti dell'Apoel, che hanno posto i tedeschi a cinque punti dal Real secondo e a ben otto dal Tottenham primo, ormai irraggiungibile. In più, il Dortmund è appaiato all'Apoel, e rischia anche di perdere il terzo posto che varrebbe il ripescaggio in Europa League.

Già qualificato agli ottavi di finale, il Tottenham ha invece una grande occasione per far suo il primo posto, dopo aver prevalso con un pareggio al Bernabeu e una grande vittoria per tre a uno in casa, con doppietta di Alli e gol di Eriksen, nel doppio confronto contro il Real Madrid. La formazione londinese è alle prese però con infortuni con i quali ora dovrà fare i conti anche in Champions, anche se la partita finale in casa contro l'Apoel rappresenta una buona opportunità per blindare definitivamente il primo posto. In Premier League, il Tottenham ha perso due a zero il derby contro l'Arsenal, ed in classifica è scivolato al quarto posto dietro il Chelsea di Antonio Conte, che ha centrato la quarta vittoria consecutiva. Perdendo due a uno in casa dello Stoccarda, il Borussia Dortmund ha perso la terza partita consecutiva in Bundesliga, scivolando al quinto posto in classifica, a nove punti di distanza dalla capolista Bayern Monaco e a cinque lunghezze dalla coppia delle seconde composta da Schalke 04 e Lipsia.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM

La diretta tv esclusiva del match sarà disponibile per tutti gli abbonati Mediaset Premium sul canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 4, con diretta streaming video via internet della partita disponibile sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Al Signal Iduna Park di Dortmund, meglio conosciuto come Westfalenstadion, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa giocheranno con lo svizzero Burki tra i pali, lo spagnolo Bartra impiegato in posizione di terzino destro e il portoghese Guerreiro impiegato in posizione di terzino sinistro, con Weigl e il greco Sokratis schierati come difensori centrali. A centrocampo giocheranno l'ucraino Yarmolenko, Mario Gotze e il giapponese Kagawa, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Phillip, per lo statunitense Pulisic e per il gabonese Aubameyang. Risponderà il Tottenham con il portiere francese Lloris alle spalle di una difesa a tre composta dal suo connazionale Sissoko, dal colombiano Sanchez e dal belga Vertonghen. A centrocampo il danese Eriksen sarà affiancato da Winks e da Dier per vie centrali, mentre Trippier sulla fascia destra e il gallese Davies sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali. In attacco, lo spagnolo Llorente farà coppia con il bomber della Nazionale inglese, Harry Kane.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per il Borussia Dortmund allenato dall'olandese Bosz, mentre il tecnico argentino del Tottenham, Pochettino, alle prese con diverse assenze importanti come quella di Alderweireld in difesa e Alli in attacco, ripiegherà sul 3-5-2. All'andata il Tottenham si è imposto per tre a uno, con doppietta di Kane e gol di Son Heung-Min, mentre per i tedeschi fu Yarmolenko a siglare il momentaneo pareggio. Nell'edizione dell'Europa League di due stagioni fa, il Borussia Dortmund ha eliminato il Tottenham negli ottavi di finale, vincendo due a uno in Inghilterra con doppietta di Aubameyang dopo il rotondo tre a zero in casa firmato da Aubameyang e dalla doppietta di Reus.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante le difficoltà evidenziate in campo internazionale, i bookmaker considerano favoriti i tedeschi per la conquista dei tre punti contro la capolista del girone, con successo interno quotato 2.20 da Betclic, mentre William Hill alza fino a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin che propone a 3.10 la quota per l'affermazione esterna della formazione inglese. Le quote sui gol realizzati vedono l'under 2.5 proposto a una quota di 2.33 da Unibet e l'over 2.5 proposto a una quota di 1.60 da Bet365.

