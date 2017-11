Delneri esonerato/ Udinese: Oddo è il nuovo allenatore

Delneri esonerato, Udinese: Oddo è il nuovo allenatore. Il tecnico è stato sollevato dal suo incarico e al suo posto è stata chiamata l’ex guida del Pescara, ed ex campione del mondo

Gigi Delneri, ex-allenatore Udinese - LaPresse

E’ ufficialmente stato esonerato il tecnico dell’Udinese, Gigi Delneri. Poco fa è arrivato il comunicato del club friulano, che ha appunto confermato le indiscrezioni circolanti nelle scorse ore: «Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra Mister Luigi Delneri e l’allenatore in seconda Giuseppe Ferazzoli. Udinese Calcio ringrazia Gigi Delneri e Giuseppe Ferazzoli per la passione e la dedizione dimostrate ogni giorno in questi 13 mesi trascorsi sulla nostra panchina, e augura loro il meglio per il futuro». Delneri paga i risultati negativi di questo inizio di stagione, visto che la sua Udinese veleggia in acque un po’ troppo agitate, con appena dodici punti conquistati in tredici gare, con quattro vittorie e ben otto capitolazioni. Fatale è stata ovviamente la sconfitta nell’ultimo turno, la capitolazione interna al Friuli per una rete a zero in favore del Cagliari, compagine decisamente alla portata dei bianconeri.

ARRIVA ODDO

Al posto di Delneri la società della famiglia Pozzo ha deciso di chiamare Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara (allenato la scorsa stagione in Serie A, poi esonerato per chiamare Zeman), attualmente libero da ogni impegno. Il campione del mondo 2006 avrà quindi l’incarico senza dubbio più importante della sua fino ad ora breve carriera da tecnico, e avrà ovviamente l’obbligo di risalire la classifica, allontanandosi dalle zone pericolose della retrocessione. Con grande probabilità Oddo proverà a trasformare l’Udinese con il suo classico 4-3-2-1, l’albero di Natale che è stato inventato da Carlo Ancelotti. Oddo, 41 anni, ha iniziato la carriera da tecnico fra le giovanili del Genoa nella stagione 2013-2014. L’anno successivo è quindi sbarcato nella Primavera del Pescara per poi prendere in mano la prima squadra dei Delfini nell’estate del 2015, fino appunto all’esonero dello scorso 14 febbraio.

© Riproduzione Riservata.