Lecce Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce Bisceglie, streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lecce Bisceglie, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Lecce Bisceglie sarà diretta dall’arbitro Gianpiero Mele; al fischietto della sezione di Nola è affidata la partita che, martedì 21 novembre alle ore 16:30, è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Si tratta di una gara al secca: al Via del Mare, come su tutti gli altri campi, c’è dunque la possibilità di andare ai tempi supplementari o anche ai calci di rigore. Il calendario è stringato: gli ottavi si giocano già all’inizio del prossimo mese, e ad aprile ci sarà la doppia finale. Il Lecce arriva da favorito d’obbligo per questa sfida, ma visto che si gioca sui novanta minuti bisogna sempre stare attenti alle sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Lecce Bisceglie non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

IL CONTESTO

Per il Lecce forse questa è la stagione buona: al sesto tentativo la promozione in Serie B sembra alla portata, visti i 5 punti di vantaggio sul Catania e gli 8 sul Trapani (entrambe comunque con una partita in più). Tre vittorie consecutive, cinque nelle ultime sei e dieci nelle ultime dodici, ovvero da quando i salentini hanno aperto la loro striscia di imbattibilità dopo aver perso al Massimino (unica sconfitta stagionale). La squadra gira e per adesso si è tenuta lontana da quei cali - per non dire crolli - che avevano caratterizzato gli anni scorsi. Sta facendo molto bene anche il Bisceglie, che è neopromosso ma occupa l’ottavo posto in classifica nel girone C. Superato il periodo nero (tre sconfitte consecutive), il club pugliese è tornato a marciare ottenendo 7 punti nelle ultime tre partite, soprattutto battendo Matera e Monopoli che sono tra le avversarie più competitive. Le sconfitte in stagione sono 5, ma è questo anche il numero delle vittorie: un rendimento buono soprattutto in casa, anche se bisogna migliorare nei gol segnati (15 in 14 partite).

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BISCEGLIE

Inevitabilmente, Fabio Liverani farà turnover: è troppo ghiotta l’occasione di allungare in campionato e prendersi un’altra bella fetta di promozione diretta. Non dovremmo vedere per esempio Torromino e Di PIazza: al loro posto Caturano, in panchina nelle ultime due di campionato, e probabilmente Pacilli che può agire come attaccante. Da trequartista possibile l’inserimento di Dubickas, oppure lo stesso Pacilli con la conferma di uno dei due centravanti di cui sopra; a centrocampo invece potrebbe essere arrivato il momento del diciannovenne lituano Megelaitis, che sarebbe schierato al posto di uno tra Marco Mancosu e Armellino (Arrigoni potrebbe essere confermato davanti alla difesa). Avvicendamenti anche in difesa: innanzitutto in porta dove Perucchini dovrebbe lasciare il posto a Chironi, poi nel settore centrale con Cosenza che può fare spazio a Drudi e Valeri potenziale titolare a sinistra. A destra invece potrebbe arrivare la conferma di Lepore, il capitano che in carriera ha ricoperto svariati ruoli e adesso si è reinventato come terzino.

Reduce dall’importante vittoria contro il Monopoli, Nunzio Zavettieri cambia anche se il suo turnover potrebbe essere minore. In porta possibile spazio al portiere di riserva Alberga, in difesa potrebbero cambiare i due terzini (dunque Migliavacca e Giron in campo in luogo di Delvino e Jurkic) ma al centro vanno verso la conferma sia il capitano Petta, in gol peraltro sabato, e Markic. In mediana possibile che il tecnico del Bisceglie possa confermare Toskic e almeno uno tra D’Ancora e Vrdoljak, verso un posto da titolare Risolo ma è da vedere se la neopromossa pugliese voglia onorare al massimo l’impegno schierando la miglior formazione possibile. In questo senso allora Jovanovic potrebbe comunque avere una maglia da titolare, scalpita Gabrielloni che sarebbe il suo sostituto naturale; sugli esterni Richard Martinez e Montinaro sono in ballottaggio per un posto da “rubare” a Azzi, visto che entrambi rendono meglio quando sono schierati a sinistra. Partiplio allora potrebbe essere nuovamente in campo.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ naturalmente il Lecce a essere favorito per questa partita di Coppa Italia Serie C: lo dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei salentini vale 1,50 volte la somma giocata. Ben distante la quota sul segno 2 per l’affermazione del Bisceglie, che arriva a 6,50; per il pareggio dovrete ovviamente giocare il segno X e il guadagno sarebbe di 3,39 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

