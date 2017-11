Manchester City Feyenoord/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Manchester City Feyenoord, Champions League (Foto LaPresse)

Manchester City Feyenoord, che sarà diretta dallo slovacco Ivan Kruzliak, si gioca alle ore 20:45 di martedì 21 novembre per la quinta giornata del girone F di Champions League 2017-2018. I Citizens hanno già messo le mani sulla qualificazione aritmetica agli ottavi ma adesso vogliono anche blindare il primo posto: basterà non perdere la prossima partita contro lo Shakhtar, ma la sicurezza potrebbe arrivare già questa sera. Il Feyenoord invece è eliminato: come unico obiettivo può prendersi l’Europa League, ma dovrà sperare che il Napoli non vinca questa sera e poi dovrà comunque girare una differenza reti ampiamente sfavorevole nella sfida diretta. Insomma, per gli olandesi ormai è rimasto solo l’onore, sotto forma della volontà di mettere a referto qualche punto in questo girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City Feyenoord, come tutte le partite di Champions League per questa stagione, è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento nello specifico è sul canale Premium Calcio 1, che è disponibile anche nella versione in alta definizione (Premium Calcio 1 HD). E' disponibile anche la diretta streaming video grazie all'applicazione Premium Play - che non comporta costi aggiuntivi - mentre su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD si potrà seguire Diretta Champions League, che propone in tempo reale le fasi salienti di tutti i match collegati.

IL CONTESTO

Il Manchester City non si ferma più: nel weekend ha vinto anche sul campo del Leicester, allungando la sua striscia in Premier League e scavando il vuoto. Una squadra che non ha ancora perso in stagione, e che sembra finalmente aver svoltato anche in campo europeo: i veri test arriveranno nella fase ad eliminazione diretta, intanto Pep Guardiola è ad un solo punto dal primo posto nel girone. Potrebbe ottenerlo oggi (anche se lo Shakhtar battesse il Napoli dovrebbe poi ribaltare lo 0-2 dell’Etihad) oppure nel prossimo turno; il Feyenoord invece fatica anche in Eredivisie, non vince da cinque partite (quattro pareggi) e si trova già a 14 punti dalla vetta, soprattutto se il campionato finisse oggi dovrebbe giocare i playoff per entrare nella prossima Europa League. Situazione complicata per Giovanni Van Bronckhorst, che con Guardiola si è sfiorato in due occasioni a Barcellona: quando Pep giocava e quando è tornato per allenare (il terzino olandese ha vissuto in pieno il ciclo di Frank Rijkaard).

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY FEYENOORD

Sarà ancora 4-3-3 per il Manchester City, ma resta da valutare chi sarà in campo: Guardiola ha cambiato qualcosa al King Power Stadium, capitan Kompany ha giocato e questa sera sarà nuovamente in campo per prendere il posto di Stones, infortunatosi al ginocchio e fuori presumibilmente per circa un mese. Con lui farà coppia Otamendi; sugli esterni possibile che si vedano ancora Walker e Delph (anche se Danilo scalpita per una maglia), a centrocampo invece Gundogan dovrebbe avere un posto andando a prendere la maglia di uno tra David Silva e Kevin De Bruyne - era già stato titolare contro il Napoli - con la conferma dell’altra mezzala e di Fernandinho, imprescindibile in mezzo al campo nel ruolo di primo regista della squadra. Nel tridente offensivo invece siamo pronti a rivedere Aguero: il Kun sarà schierato in posizione centrale al posto di Gabriel Jesus, con Sterling e Leroy Sané che invece saranno gli esterni senza discussioni (se la gioca anche Bernardo Silva, che però dovrebbe partire dalla panchina).

Problemi per Van Bronckhorst, che ha perso per squalifica capitan El Ahmadi e deve ancora fare a meno dell’italo-brasiliano Botteghin; in campionato il Feyenoord si è disposto con un 4-2-1-3 ma in Champions League potrebbe tornare a giocare con il rodato 4-3-3. A sostituire El Ahmadi potrebbe essere Toornstra, più un trequartista ma comunque in grado di abbassare la sua posizione; con lui ci sarà Vilhena che si prenderà il posto di mezzala destra, con Sofyan Amrabat che invece agirà dall’altra parte del campo. L’alternativa è appunto il modulo visto in Eredivisie: Toornstra più avanzato con Amrabat e Vilneha a formare la cerniera mediana. La difesa non cambia: davanti all’australiano Jones spazio a Tapia e St. Juste come centrali, a sinistra ballottaggio tra Nelom e Haps e così a destra, dove Diks contende una maglia da titolare a Nieuwkoop. Sugli esterni Berghuis e Boetius, con Nicolai Jorgensen che dovrebbe avere il posto di punta centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Manchester City Feyenoord è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: ovviamente gli inglesi sono nettamente favoriti, tanto che la quota sul segno 1 per la loro vittoria è di 1,11 contro il 18,00 che accompagna il segno 2 per la vittoria esterna del Feyenoord. Il pareggio è indicato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare 10,00 volte la somma messa sul piatto, altra scommessa dunque piuttosto redditizia a conferma della differenza di livello che c’è tra le due squadre.

