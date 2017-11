Matera Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Reggina: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dei sedicesimi della Coppa Italia Serie C

21 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Matera Reggina (LaPresse)

Matera Reggina verrà diretta dall’arbitro Vincenzo Fiorini della sezione Aia di Frosinone; alle ore 14:30 di oggi pomeriggio, martedì 21 novembre, si gioca presso lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera la partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018. E’ una sfida in gara secca: chi vince si qualifica per gli ottavi che si disputeranno all’inizio del mese di dicembre, dunque in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Una partita questa fra due squadre del girone C della Serie C, che scendono in campo oggi avendo giocato sabato in campionato.

Le due squadre sono accomunate dalla posizione a metà classifica: il Matera è nono con 18 punti (uno di penalizzazione), la Reggina è appena un gradino dietro, al decimo posto con 17 punti. Potrebbero dunque ritrovarsi a lottare per un posto nei playoff a fine stagione, intanto si sfidano in Coppa Italia, alla quale arrivano però entrambe reduci da una sconfitta nell’ultima giornata di campionato. Molto di questa partita dipenderà naturalmente dall’atteggiamento con cui Matera e Reggina l’affronteranno: riflettori puntati soprattutto sui lucani, che dovranno sfruttare il fattore campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Matera Reggina non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA REGGINA

Come punto di riferimento, assumiamo le formazioni con cui Matera e Reggina sono scese in campo nei rispettivi ultimi impegni di campionato, pur tenendo conto che saranno indicazioni poco significative, perché in Coppa Italia sarà inevitabile il turnover. Il Matera sconfitto per 2-0 a Rende era sceso in campo con Golubovic in porta, sostituito però da Tonti nel corso della ripresa; difesa a tre con Sernicola, Buschiazzo e Scognamillo; esterni di centrocampo erano Salandria a destra e Casoli a sinistra, mentre in mediana agivano Urso e De Falco; infine il tridente d’attacco, con Dugandzic punta centrale e al proprio fianco le ali, Battista a destra e Giovinco a sinistra. La Reggina vista a Lecce e sconfitta per 3-2 schierò invece Cucchietti in porta, protetto da una difesa molto folta, cinque uomini di cui Pasqualoni terzino destro, Porciuno a sinistra e in mezzo il terzetto formato da Solerio, Mezavilla e Di Filippo; centrocampo a tre, con De Francesco perno centrale affiancato dalle mezzali Marino e Garufi, infine la coppia d’attacco formata da Tulissi e Bianchimano.

QUOTE E PRONOSTICO

Matera Reggina è stata quotata da alcune agenzie di scommesse, tra cui pure la Snai: la squadra di casa appare favorita in modo piuttosto chiaro, infatti la quota per il segno 1 che identifica la vittoria del Matera è di 1,85 contro il 3,90 che accompagna invece il segno 2 per la vittoria della Reggina. Per il pareggio - segno X - la vincita eventuale sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

