Monaco-Lipsia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monaco-Lipsia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017

21 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Monaco-RB Lipsia, LaPresse

Monaco-Lipsia, diretta dallo spagnolo Alberto Undiano Mallenco, martedì 21 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, nel girone G. Partita decisiva per la qualificazione, considerando che nel girone G di Champions League, a sorpresa, fino a questo momento i dominatori sono stati i turchi del Besiktas, che guidano il raggruppamento a quota dieci punti. Il Porto al momento è secondo con sei punti, i tedeschi sono terzi a quattro e i francesi ultimi con due punti. Per il Monaco dunque questa sfida interna sarà l'ultimissima chiamata non solo per una possibile, per quanto difficile, qualificazione agli ottavi di finale, ma anche per provare a centrare il ripescaggio in Europa League tramite il terzo posto nel girone.

Il RB Lipsia spera ancora a sua volta nella qualificazione, nella stagione d'esordio sul massimo palcoscenico europeo. Dopo il secondo posto della passata annata, i tedeschi stanno dimostrando di non essere una meteora anche in Bundesliga, riproponendosi nella parte alta della classifica. Due a due nell'ultima sfida esterna contro il Bayer Leverkusen, che ha permesso alla squadra di Hasenuttl di mantenere il secondo posto in classifica, seppur a sei lunghezze dal Bayern Monaco capolista e facendosi raggiungere dallo Schalke 04. Il Monaco in Ligue 1 ha pareggiato uno a uno nell'ultimo turno di campionato sul campo dell'Amiens, un punto che ha mantenuto il Monaco al secondo posto in classifica, pur vedendo allungare il Paris Saint Germain a più sei in testa alla graduatoria del massimo campionato francese. La formazione allenata da Jardim sa bene di non essere in questa stagione la favorita per la vittoria finale, dopo il titolo strappato ai parigini nella scorsa stagione. In Champions però la squadra del Principato sperava di fare meglio dopo la semifinale della scorsa stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE MONACO-RB LIPSIA

Sfida che sarà possibile seguire in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Mediaset Premium, sul canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 5 e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Louis II di Montecarlo scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Monaco padrone di casa schiererà il croato Subasic in porta, l'italiano Raggi schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Jorge in posizione di terzino sinistro, con il suo connazionale Jemerson al fianco del polacco Glik nel ruolo di centrali. Brasiliano anche il perno di centrocampo, Fabinho, affiancato nel terzetto sulla linea mediana dal portoghese Moutinho e dal belga Tielemans. In attacco, tridente composto dal senegalese Keita Balde Diao, dal colombiano Radamel Falcao e dall'altro portoghese Rony Lopes. Risponderà il RB Lipsia con l'ungherese Gulacsi tra i pali, il brasiliano Bernardo sull'out difensivo di destra e Halstengerb sull'out difensivo di sinistra, mentre il capitano Orban sarà affiancato dal francese Upamecano come centrale di difesa I vertici arretrati di centrocampo saranno lo sloveno Kampl e il maliano Keita, mentre l'austriaco Sabitzer, lo svedese Forsberg e il portoghese Bruma supporteranno il centravanti danese Poulsen sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli opposti dalle due squadre saranno il 4-3-3 del portoghese Jardim, tecnico alla guida del Monaco, ed il 4-2-3-1 schierato dall'allenatore austriaco del RB Lipsia, Hasenuttl. I tedeschi si sono affacciati per la prima volta quest'anno sulla scena internazionale, essendo un club diverso dalla storia Lokomotive Lipsia che negli anni ottanta giocò anche una finale di Coppa delle Coppe contro l'Ajax di Marco Van Basten. Il precedente della gara d'andata di questa Champions League ha visto pareggiare uno a uno le due squadre alla Red Bull Arena, vantaggio firmato da Forsberg per i tedeschi, pareggio di Tielemans già nel corso del primo tempo per la squadra del Principato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, francesi favoriti con giudizio con quota per la vittoria interna fissata a 2.30 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin a 2.95 la quota per il successo esterno dei tedeschi. Le quote sui gol vedono l'over 2.5 proposto a una quota di 1.64 da Bet365, mentre Unibet quota a 2.38 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.