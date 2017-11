Napoli Shakhtar Donetsk/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Shakhtar streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, girone F (oggi 21 novembre)

21 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Shakhtar Donetsk, Champions League (Foto LaPresse)

Napoli-Shakhtar Donetsk, partita diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, si giocherà alle ore 20.45 di stasera allo stadio San Paolo di Napoli per la quinta giornata del girone F di Champions League. La classifica del gruppo ci dice chiaramente che il Napoli può solo vincere per tenere accesa la fiammella della speranza, perché anche un pareggio darebbe allo Shakhtar Donetsk la matematica certezza della qualificazione agli ottavi con una giornata d’anticipo, in virtù dei ben 6 punti di vantaggio che attualmente gli ucraini hanno sui partenopei. Serve dunque vincere per rimandare il verdetto all’ultima giornata.

Il cammino europeo della squadra di Maurizio Sarri è in effetti ben lontano dalla marcia trionfale del Napoli in campionato. Perdere con il Manchester City naturalmente ci può stare, ma almeno un pareggio nel doppio confronto con gli inglesi avrebbe fatto molto comodo; ciò che però pesa davvero è la sconfitta dell’andata proprio con lo Shakhtar Donetsk, che su quella partita ha iniziato a costruire il proprio ottimo cammino in Champions League, mentre il Napoli si è ritrovato fin da subito a inseguire e, magari anche solo inconsciamente, a dare la priorità al campionato, visto che conquistare lo scudetto dopo 28 anni è il principale obiettivo di tutti alle pendici del Vesuvio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Shakhtar Donetsk si potrà seguire in diretta tv anche in chiaro su Canale 5, oltre che sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium, per la precisione sul canale Premium Sport (disponibile anche in HD). Quanto alla diretta streaming video, sarà disponibile per entrambi i canali: agli abbonati Premium con l’applicazione Premium Play o sul sito play.mediasetpremium.it, ma saranno disponibili per tutti le immagini in chiaro di Canale 5 su http://www.mediaset.it/canale 5.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SHAKHTAR DONETSK

Per quanto concerne le probabili formazioni di Napoli Shakhtar Donetsk, Koulibaly è squalificato e Chiriches è il favorito per sostituirlo e affiancare Albiol, anche se Maurizio Sarri si riserva la scelta per domani. In difesa da valutare se Mario Rui sia in grado di reggere un’altra partita da titolare dopo il precedente scarsissimo utilizzo: con il portoghese titolare Hysaj gioca regolarmente a destra, in caso contrario dentro Maggio e l’albanese si sposta sulla fascia destra. Per quanto riguarda i ballottaggi in mediana, Zielinski potrebbe dare il cambio ad Allan in nome di una trazione maggiormente offensiva; probabile conferma invece per Jorginho e per capitan Hamsik, anche se l’italo-brasiliano è insidiato da Diawara. Naturalmente non cambia il tridente offensivo, anche perchè le scelte a disposizione sono poche: Callejon, Mertens ed Insigne sono praticamente intoccabili, sia per scelta sia per cause di forza maggiore.

Paulo Fonseca non è abituato a fare turnover, dunque nel suo 4-2-3-1 dovremmo vedere in campo gli stessi interpreti: davanti all’esperto portiere Pyatov ci sarà una linea con Butko e Ismaily terzini, mentre i centrali dovrebbero essere Ordets e Rakitskiy. Stepanenko e Fred, entrambi veterani dello Shakhtar, comporranno la fondamentale coppia in mediana, poi si passa ai giocatori con caratteristiche marcatamente offensive, a cominciare dagli esterni Marlos e Bernard. Taison o Kovalenko per il ruolo di trequartista centrale, la prima punta sarà invece certamente Facundo Ferreyra.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Napoli Shakhtar Donetsk, Snai considera come nettamente favorita la compagine di Maurizio Sarri, che d’altronde deve vincere per tenere accese le speranze di qualificazione. La quota per il segno 1 è infatti di 1,43, dunque la vittoria del Napoli è certamente l’ipotesi considerata più probabile; per il pareggio si sale già di parecchio, a quota 5,00 (segno X). La vittoria dello Shakhtar Donetsk è invece offerta a 6,75 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto gli scommettitori credano alle possibilità dei portoghesi di fare bene in una partita che non possono assolutamente permettersi di sbagliare.

