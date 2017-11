Napoli Shakhtar Donetsk Youth League/ Primavera streaming video e tv: formazioni, quote e risultato live

Napoli Shakhtar Donetsk Youth League: Primavera, info streaming video e tv, probabili formazioni, quote e risultato live della partita valida per la quinta giornata del girone F

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Napoli Primavera Shakhtar Donetsk, Youth League (Foto LaPresse)

Napoli Primavera Shakhtar Donetsk vedrà la direzione dell’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic: alle ore 14 di martedì 21 novembre presso il Pasquale Ianniello di Frattamaggiore si gioca la partita valida per la quinta giornata del girone F di Youth League 2017-2018. Tutto ancora in bilico: il Napoli entra in questa partita con il terzo posto in classifica (4) punti ma il Feyenoord si trova solo una lunghezza più sopra, dunque operazione sorpasso per i partenopei - nella speranza che il Manchester City, a punteggio pieno e già qualificato, faccia il suo dovere - e poi sarebbe sufficiente pareggiare in Olanda per ottenere il pass per i playoff, da disputare contro una qualificata dalla Domestic Champions Cup. Tanti problemi per la Primavera del Napoli in questa stagione, ma sarebbe davvero importante proseguire nell’avventura europea.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI YOUTH LEAGUE

Napoli Primavera Shakhtar è una partita che viene trasmessa in esclusiva, in tv, per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: per assistere alla partita dovrete andare nello specifico sul canale Premium Sport 2, che è disponibile anche nella sua versione in alta definizione (Premium Sport 2 HD). Avrete anche la possibilità di seguire la partita in streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Fino a qui il Napoli non ha ancora vinto in casa: dopo aver battuto lo Shakhtar in Ucraina ha pareggiato 2-2 contro il Feyenoord e poi ha perso contro il Manchester City (3-5). In campionato le cose vanno male: sei sconfitte in nove partite, dopo una serie di due affermazioni è arrivato il nuovo stop sul campo della Fiorentina (1-4) e la classifica peggiora. Per Loris Beoni sarà la seconda partita di Youth League come sostituto di Giampaolo Saurini in panchina; sfiderà uno Shakhtar Donetsk che ha conquistato un solo 1-1 casalingo contro il Feyenoord, ma che non è ancora tagliato fuori e anzi, vincendo oggi (e ribaltando il doppio confronto) potrebbe trovarsi improvvisamente in quota secondo posto anche se dovrebbe andare a fare bottino pieno in Inghilterra e sperare che il Napoli freni il Feyenoord all’ultima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SHAKHTAR DONETSK

Il Napoli dovrebbe essere in campo con il 4-4-1-1 dal quale mancherà il centrocampista centrale Abdallah, squalificato: il suo posto dovrebbe essere preso da Energe. Per il resto formazione confermata rispetto alla sconfitta interna contro il Manchester City: l’unica variazione potrebbe riguardare Senese, che rientra dalla squalifica e può riprendersi il posto al centro della difesa, scalzando Bartiromo e agendo al fianco di Giuseppe Esposito. A destra ci sarà Pelliccia con Scard che invece sarà il terzino sinistro; in mediana capitan Otranto guiderà la squadra - è diffidato, ma non dovrebbe comunque essere tenuto fuori perchè la partita da vincere è soprattutto questa - con Mezzoni che partirà largo a destra avendo in Zerbin il giocatore che si muoverà sulla corsia mancina. A giostrare da trequartista dovrebbe essere Gaetano, con Raffaele Russo nuovamente utilizzato come prima punta titolare (nell’ultima di Youth League è entrato nel secondo tempo).

Sergiy Shyshchenko ha tutta la rosa a disposizione, dunque dovrebbe confermare il 4-5-1 nel quale Kucherenko gioca in porta avendo la protezione di Muravsky e Bondar; sulle fasce, come terzini, giocheranno invece Melichenko e Pavlish. A centrocampo spazio a una linea folta, dove sarà importante l’aiuto che arriverà dagli esterni: Kashchuk e Andrushchenko i due elementi che sembrano destinati a iniziare questa partita allargando il campo, mentre Kryskiv sarà il perno centrale a protezione della difesa e si avvarrà dell’aiuto delle due mezzali, vale a dire Konoplia e il capitano della squadra Chekh. La prima punta dovrebbe essere Kulakov; non è da escludere comunque l’ingresso dal primo minuto di Kuzmenko, che può giocare sulla corsia (soprattutto mancina) ma anche giostrare da principale riferimento per l’attacco. In questo senso sono in due a rischiare il posto e a poter partire dalla panchina, a differenza di quanto successo contro il Feyenoord.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Napoli Primavera Feyenoord sono disponibili le quote emesse dall’agenzia Snai: favoriti i giovani partenopei con una quota di 1,65 sul segno 1, mentre il pareggio che è identificato dal segno X è quotato 4,00 e con il segno 2, ovviamente valevole per la vittoria esterna del Feyenoord, il vostro guadagno sarebbe di 3,85 volte la cifra che avrete deciso di investire.

