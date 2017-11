Napoli si qualifica agli ottavi se.../ I risultati utili contro lo Shakhtar (Champions League, girone F)

Napoli si qualifica agli ottavi se... i risultati utili per superare il girone F di Champions League. Questa sera i partenopei sono impegnati nel dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Il Napoli a caccia della qualificazione in Champions League (Foto LaPresse)

Un risultato a disposizione per il Napoli, che questa sera affronta lo Shakhtar Donetsk nella quinta giornata di Champions League: la vittoria. Senza girarci troppo attorno, per avere una speranza di qualificarsi agli ottavi di finale - in ogni caso il pass non arriverebbe oggi, ma bisognerebbe aspettare l’ultimo turno - i partenopei devono fare tre punti contro la squadra ucraina, con cui all’andata hanno perso 2-1. Qualunque altro risultato, vale a dire pareggio o sconfitta, sancirebbe l’eliminazione con la sola possibilità (ampia, ma sarebbe comunque una delusione) di andare a giocarsi l’Europa League dai sedicesimi di finale.

LA SITUAZIONE NEL GIRONE F

Il Manchester City è già qualificato ed è fuori dai calcoli che riguardano la squadra di Maurizio Sarri, che in ogni caso non lo può riprendere: il Napoli deve guardare solo e soltanto allo Shakhtar. Rispetto al quale ha 6 punti in meno, con due partite da giocare: calcolo molto semplice, ricordando che la regola Uefa dice che in caso di parità di punti si guarda lo scontro diretto. Al momento ucraini davanti, ma il rigore di Arkadiusz Milik nella sfida di andata è preziosissimo per i partenopei: anche solo con un 1-0 sarebbero davanti alla squadra di Paulo Fonseca. Il che, ovviamente, non basterebbe ancora: il Napoli ha bisogno di due vittorie, e al tempo stesso che lo Shakhtar perda anche contro il Manchester City nell’ultima giornata.

L’IMPORTANZA DI GUARDIOLA

Proprio lì sta il centro del problema: il Napoli questa sera potrebbe anche vincere di goleada, ma non servirebbe se lo Shakhtar facesse anche un solo punto con gli inglesi. Il Manchester City è quasi certo del primo posto nel girone: lo sarà con un semplice pareggio all’Etihad contro gli ucraini, anche se dovesse perdere questa sera, perchè all’andata ha vinto in trasferta e dunque manterrebbe il vantaggio nello scontro diretto. Pep Guardiola molto probabilmente vincerà questa sera in Olanda contro il Feyenoord, e dunque arriverà all’ultima giornata, in casa, con la necessità di fare un solo punto o comunque di contenere un’eventuale sconfitta entro il singolo gol di svantaggio; la possibilità che il City si presenti in formazione rimaneggiata esiste, anche perchè tre giorni dopo andrà a Old Trafford per il derby contro il Manchester United.

RISCHIO ELIMINAZIONE

Il rischio di un’eliminazione dunque esiste: anche l’anno scorso il Napoli si era trovato in questa situazione, ma aveva un ventaglio di risultati più ampio. Ricordiamo che, per quanto detto prima circa il doppio confronto, ai partenopei la vittoria contro lo Shakhtar potrebbe comunque non bastare: se gli ucraini perderanno per 2-3, 3-4 o così via, cioè con un solo gol di scarto ma segnandone almeno due, saranno agli ottavi per aver segnato più gol in trasferta. Ecco perchè questa sera bisogna badare al sodo, provare a segnare subito e poi possibilmente mettere al sicuro la vittoria: difficilmente questo Napoli, quello visto dall’inizio della stagione a oggi, perderà contro un Feyenoord che al 99% sarà già eliminato all’altezza dell’ultimo turno del girone. Se tutto va bene, la qualificazione dei partenopei sarà nelle mani del Manchester City o quasi: per non avere rimpianti inutili, Sarri e i suoi dovranno però giocare le due partite che i tifosi si aspettano che giochino.

© Riproduzione Riservata.