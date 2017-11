Padova Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live (Coppa Italia)

Diretta Padova Triestina: info streaming video Sportube: probabili formazioni, orario, quote, risultato live della partita di Coppa Italia Serie C 2017-2018.

21 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Padova Triestina (LaPresse)

Padova-Triestina, diretta dall’arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, è la partita di Coppa Italia Serie C in programma oggi 21 novembre 2017 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo. Secondo atto di uno scontro che in realtà è già andato in scena solo venerdi scorso per il Campionato regolare della Serie C: le due squadre infatti sono protagoniste del girone B. Questa volta però in palio non ci sono i tre punti per la classifica della Serie C ma il passaggio del turno agli ottavi di Coppa Italia di Lega: uno scontro diretto senza repliche che si annuncia ovviamente entusiasmante. Solo pochi giorni da i biancoscudati in casa erano riusciti a vincere per 2-1: la squadra di Bisoli replicherà il successo oppure i ragazzi di Sonnino ribalteranno lo storico?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Ricordiamo che la partita tra Padova e Triestina non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

IL CONTESTO

Siamo ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C e le urne ci hanno consegnato il match tra Triestina e Padova: ma come queste due società sono arrivate qui a giocarsi un posto agli ottavi di finale del tabellone? Partendo dai padroni di casa ricordiamo che la compagine biancoscudata in origine faceva parte delle società scelte per partecipare alla coppa Italia, la ma compagine patavina dopo un brillante primo turno vinto con il Rende, è stata poi cacciata dal Brescia a inizio agosto scorso. Da nobile decaduta quindi la squadra di Bisoli approda in maniera diretta a questo turno, vantando comunque un ottimo stato di forma, benchè finora i biancorossi siano impegnati solo nel Campionato di serie C. Diverso il cammino della Triestina che invece ha dovuto partecipare al mini torneo preliminare che l’ha vista impegnati contro Sudtirol e Mestre. Il biancorossi hanno poi vinto agilmente il girone con un successo e un KO, ma forte di una differenza reti positivi fissata sul 4:1. Non così brillante il cammino del club di Sannino in campionato: nel girone B la Triestina è solo decima a 18 punti.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRIESTINA

Benchè l’ultimo impegno del club patavino risulti davvero recente, difficilmente Mister Bisoli opterà per un ampio turnover, fedele al motto “squadra che vince non si cambia” e ricordando che si tratta di uno scontro diretto senza diritto di replica. Di certo il tecnico dovrà però trovare un sostituto di Nicola Madonna: il difensore ha infatti riportato la rottura de legamento crociato proprio in occasione del match di venerdì contro la Triestina. Nella difesa del 4-3-1-2 ecco quindi che Bisoli opterà per Trevisan e Cappelletti in coppia di fronte a Bindi, con Contessa e Ravanelli sulle fasce. Sulla mediana probabile riconferma di Pinzi al centro e Belingheri e Tabanelli sulle fasce, con quest’ultimo impaziente di ferire di nuovo la Triestina dopo il gol fatto venerdi scorso. Qualche dubbio in più in attacco: sulla trequarti si giocano la maglia Marcanella e Cisco, mentre davanti di fianco a Capello (in gol pochi giorni fa) dovremmo rivedere Gudione, pur insidiato da Russo.

Vista la sconfitta rimediata dai patavini venerdì, è probabile che Sannino opti invece per un ampio turnover, nella speranza che forze fresche e magari fin qui meno utilizzate posano scardinare l’11 avversario. Assenti annunciati ancora una volta Aquaro, Grillo e Mori, oltre che Acquadro per squalifica: confermato invece il 4-2-3-1. Tra i pali ecco Boccanera con El Hasni e Codromaz al centro del reparto completato da Pizzul e Troiano (tenuto a riposo nei giorni precedenti al match a scopo precauzionale). In mediana invece dovremmo rivedere Porcari, che sconterà un turno di squalifica nella prossima di campionato: assieme al giovane ex Cremonese confermato Meduri, in gol contro il Padova venerdì. Bariletti rimane confermato sulla trequarti ma davanti Mensah e Bariti potrebbero rimanere in panchina favore di Langwa e Castiglia per sorvegliare le fasce estreme. Difficile ballottagio per la prima punta: Arma rimane il favorito, ma Pozzebon come Pastore scalpitano dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando infine un occhio alle quote e le scommesse fissate alla vigilia dal portale snai per la partita tra Padova e Triestina vediamo che il favore del pronostico va ai biancoscudati. Il successo casalingo dei Patavini è stato dato a 1.69, contro il 5.25 fissato per il successo corsaro dei biancorossi di Sannino: pareggio infine quotato a 3.45 per il match all’Euganeo.

