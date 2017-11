Pagelle/ Napoli Shakhtar: i voti della partita (Champions League girone F - primo tempo)

Pagelle Napoli Shakhtar: i voti della partita, i giudizi a tutti i giocatori che sono scesi in campo al San Paolo nella sfida valida per la quinta giornata del girone F di Champions League

21 novembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Shakhtar, Champions League (Foto LaPresse)

La prima frazione tra Napoli e Shakthar Donetsk termina a reti bianche. Risultato che sancirebbe l'uscita dalla Champions League del Napoli. Andiamo ora a scoprire le valutazioni dei protagonisti in campo dopo il primo tempo. Reina (6,5) la parata su Taison tiene in vita i suoi. Maggio (5,5) soffre tantissimo Ismaily, si propone poco e male. Albiol (6) partita giudiziosa del difensore spagnolo. Chiriches (6) sostituisce lo squalificato Koulibaly per ora senza farlo rimpiangere. Hysaj (6,5) partita di quantità e qualità, si propone bene. Zielinski (5,5) non brilla come suo solito, poco incisivo. Diawara (5) perde due palloni sanguinosi, troppo lento nella manovra. Hamsik (5,5) capitano che fino ad ora incide poco, deve cambiare marcia. Callejon (6) prova i soliti tagli e per poco non fa gol all'alba del match. Insigne (6,5) un grande intervento di Pyatov gli strozza l'urlo in gola, il migliore dei suoi. Mertens (5,5) il belga si fa vedere poco e male. Passiamo ora allo Shakthar Donetsk. Pyatov (7) vola su Insigne compiendo un grandissimo intervento. Butko (6) partita ordinata e giudiziosa. Ordets (6,5) tiene bene la linea difensiva mettendo sempre in fuorigioco gli avversari. Rakitskiy (6,5) insieme al compagno di reparto non sbaglia una mossa. Ismaily (6,5) sta mettendo in difficoltà Maggio grazie al diverso cambio di passo. Stepanenko (6,5) ottimo pressing a centrocampo, lotta. Fred (6) si sta facendo vedere poco, ha le qualità per fare di più. Marlos (6,5) zanzara fastidiosa, si intende a meraviglia con i compagni. Taison (6,5) giocatore davvero interessante, non si ferma mai. Bernard (6) movimenti interessanti che non lasciano punti di riferimento. Ferreyra (5,5) troppo statico in avanti, sta facilitando il compito ai difensori del Napoli.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 5,5 - Manovra lenta e prevedibile, se vuole sperare ancora deve cambiare marcia. MIGLIORE NAPOLI: L.INSIGNE 6,5 - Sue le iniziative più interessanti, trova sulla strada un grande Pyatov. PEGGIORE NAPOLI: DIAWARA 5 - Perde due palle sanguinose a centrocampo che per poco non costano il gol, troppo lenta la sua manovra. VOTO SHAKTHAR DONETSK 6,5 - Squadra ben organizzata che non sta facendo giocare il Napoli. MIGLIORE SHAKTHAR DONETSK: PYATOV 7 - Vola su Insigne con un grandissimo intervento. PEGGIORE SHAKTHAR DONETSK: FERREYRA 5,5 - Troppo statico in avanti, sta facilitando il compito alla difesa azzurra.

