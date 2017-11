Probabili formazioni/ Atletico Madrid Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Atletico Madrid Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella quinta giornata del girone C di Champions League

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atletico Madrid Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Atletico Madrid Roma si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 novembre, per la quinta giornata nel girone C di Champions League 2017-2018. Una partita che alla vigilia della prima fase del torneo era da considerarsi potenzialmente decisiva, e che invece assume contorni da dentro o fuori solo per i Colchoneros: lo splendido girone dei giallorossi mette infatti al sicuro la squadra di Eusebio Di Francesco che, a patto di battere il Qarabag nell’ultima giornata, può addirittura permettersi di perdere al Wanda Metropolitano. Diverso appunto il discorso per l’Atletico, che ha fatto male fino a qui: anche la vittoria sarà difficilmente sufficiente per qualificarsi, e dunque per Diego Simeone probabilmente l’avventura nelle coppe continuerà in Europa League. Vediamo subito quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori al Wanda Metropolitano, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atletico Madrid Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atletico Madrid Roma sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento, e sarà dunque un appuntamento per i soli abbonati come in tutta la stagione di Champions League: nello specifico, il canale di riferimento è Premium Sport 2, disponibile anche nella versione in alta definizione (Premium Sport 2 HD).

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID ROMA

I DUBBI DI SIMEONE

Quasi fuori dalla Champions League, Diego Simeone comunque ci crede e prova a mandare in campo la sua formazione migliore: nonostante il derby contro il Real (pareggiato 0-0) un po’ di turnover c’è stato, segno che l’avventura europea è ancora considerata aperta. L’unico reparto a non cambiare dovrebbe essere il centrocampo, dove Thomas Partey dovrebbe avere un’altra chance per giocare al fianco di capitan Gabi, con Saul Niguez e Koke che come sempre si preoccuperanno di agire sulle corsie esterne dove giostrano di fatto da finti laterali, essendo entrambi centrali per origine. In difesa è squalificato Savic: per affiancare Diego Godin c’è ovviamente José Gimenez, sugli esterni invece spazio a Juanfran e Filipe Luis, quest’ultimo tenuto a riposo sabato sera. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, naturalmente Griezmann è la grande certezza: da valutare invece chi sarà il suo partner, ma è probabile che esca dal ballottaggio tra Fernando Torres e Gameiro con Angel Correa, mandato in campo contro il Real Madrid, che dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina dove può rappresentare anche un sostituto per le fasce laterali.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Reduce dalla vittoria nel derby contro la Lazio, Eusebio Di Francesco vola sulle ali dell’entusiasmo e si è preso il quarto posto in campionato: un risultato che premia il grande lavoro che il tecnico ha svolto da quando è arrivato alla Roma. Ora si potrebbero blindare gli ottavi di Champions League: nella formazione giallorossa dovrebbe comunque essere previsto un po’ di turnover, a cominciare dalla difesa dove Florenzi, uscito dolorante al ginocchio sabato sera, dovrebbe lasciare il posto a Bruno Peres. Confermato invece Kolarov a sinistra, al centro possibile riproposizione della coppia formata da Manolas e Fazio anche se Juan Jesus scalpita per una maglia davanti ad Alisson. A centrocampo Gonalons si prepara a rimpiazzare De Rossi; sulle mezzali invece sono in tre per due maglie, il candidato a lasciare il posto a Lorenzo Pellegrini sembra essere Strootman ma Di Francesco deve valutare le condizioni di Nainggolan, che non era al top contro la Lazio pur avendo giocato un partitone. Invariato il tridente che sta funzionando a meraviglia: addirittura straripante la forma fisica dei due esterni El Shaarawy e Perotti, mentre Edin Dzeko anche senza i gol resta un riferimento fondamentale con i suoi movimenti e il suo gioco di sponda. La prima alternativa, ancora una volta, sarà Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID ROMA: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 J. Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 5 Thomas, 6 Koke; 7 Griezmann, 9 Fernando Torres

A disposizione: 1 Moyà, 16 Vrsaljko, 19 Lucas Hernandez, 22 Gaitan, 10 Ferreira Carrasco, 11 A. Correa, 21 Gameiro

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: Savic

Indisponibili: -

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 30 Gerson, 16 De Rossi, 6 Strootman, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Schick

