Probabili formazioni/ Napoli Shakhtar: quote, le ultime novità live (Champions League girone F)

Probabili formazioni Napoli Shakhtar: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo nel girone F della Champions League

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Shakhtar Donetsk, Champions League (Foto LaPresse)

Napoli Shakhtar Donetsk, il momento della verità: alle ore 20:45 di martedì 21 novembre i partenopei giocano la partita decisiva nel girone F della Champions League 2017-2018. Un solo risultato a disposizione, la vittoria: senza i tre punti il Napoli sarebbe aritmeticamente eliminato, dovendosi accontentare della discesa in Europa League (era già successo nel 2013) e rendendo inutile la trasferta in Olanda contro il Feyenoord. Lo Shakhtar ha dunque bisogno di un punto in due partite, ma rischia: al San Paolo non è facile per nessuno, l’ultima partita è quella contro il Manchester City che, già qualificato e probabilmente con la necessità di un semplice pareggio nell’ultima giornata, resta comunque una squadra tra le più in forma d’Europa. Vediamo dunque, in attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Shakhtar Donetsk.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Napoli Shakhtar Donetsk, quinta giornata del girone F in Champions League, ci dicono che il segno 1 per la vittoria dei partenopei vale ; il pareggio, indicato dal segno X, è quotato mentre la vittoria della squadra ucraina, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi permetterebbe di guadagnare volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SHAKHTAR DONETSK

I DUBBI DI SARRI

Maurizio Sarri ha lasciato intendere come il campionato sia probabilmente l’obiettivo principale, ma questo non significa ovviamente che la Champions League non sia importante: i soliti dubbi a centrocampo, con Zielinski (in gol sabato sera) e Amadou Diawara che appaiono favoriti per affiancare capitan Hamsik. In questo caso andrebbero in panchina Allan e Jorginho, pronti comunque per il secondo tempo; in difesa invece bisogna fare a meno di Koulibaly e Raul Albiol non è al 100%, ma lo spagnolo dovrebbe stringere i denti ed essere titolare. Per affiancarlo, Sarri pensa a Chiriches che in questo momento è favorito rispetto a Nikola Maksimovic; si valuta anche l’eventualità di spostare Hysaj sulla fascia sinistra con Maggio titolare, di modo da preservare Mario Rui (ancora non al top della condizione) pe le partite di campionato. Per quanto riguarda l’attacco, nessuna sorpresa anche perchè le scelte sono ridotte all’osso: dunque Mertens agirà in qualità di prima punta, con Callejon largo a destra e Lorenzo Insigne che partirà da sinistra. Bisognerà anche capire chi portare in panchina: dovrebbe rimanere fuori Ounas a favore di Giaccherini, ma si vedrà all’ultimo.

LE SCELTE DI FONSECA

Lo Shakhtar di Paulo Fonseca è sostanzialmente in formazione tipo, se si esclude l’assenza di capitan Dario Srna che è squalificato dall’inizio della stagione. Sarà Butko a prendere il posto del croato, con Ismaily che agirà in qualità di terzino sinistro e la solita coppia centrale, a protezione di Pyatov, formata da Ordets e Rakitskiy, che dovrebbe tornare in campo al posto di Khocholava. La cerniera di centrocampo è quella composta da Fred e Stepanenko, che ben si amalgamano visto che uno bada all’impostazione mentre l’altro è sostanzialmente un difensore aggiunto; davanti a loro c’è una linea di trequartisti tutta brasiliana, con Marlos e Bernard (il primo ha passaporto ucraino, il secondo spagnolo) che occupano le corsie esterne ma sanno entrambi guardare la porta, mentre in posizione centrale c’è Taison. Davanti a tutti gioca Facundo Ferreyra, argentino con passaporto italiano: per lui ci sono già 16 gol in 22 partite stagionali, e dunque è il principale oggetto delle attenzioni per la difesa del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SHAKHTAR DONETSK: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 21 Chiriches, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Ghoulam, Milik

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 2 Butko, 18 Ordets, 44 Rakitskiy, 31 Ismaily; 8 Fred, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 7 Taison, 10 Bernard; 19 F. Ferreyra

A disposizione: 26 M. Shevchenko, 5 Khocholava, 66 Azevedo, 21 Patrick, 74 Kovalenko, 9 Dentinho, 99 Leschuk

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Srna

Indisponibili: -

