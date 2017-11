Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite della 5^ giornata (gironi, 21 novembre 2017)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite in programma oggi 21 novembre 2017 per la 5^ giornata della fase a gironi del torneo europeo.

21 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna protagonista assoluta oggi martedì 21 novembre 2017: ecco infatti che oggi si consumerà la prima parte della quinta giornata della fase a gironi del massimo torneo sul continente per club. Questo turno si annuncia decisivo per le sorti di tanti club, ma prima di analizzare le quote e le scommesse date match per match, andiamo a vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale per la serata di oggi. Sono 8 gli incontri previsti, di cui due avranno inizio alle ore 18.00 e quindi Besiktas-Porto e Spartak Mosca-Maribor. Saranno perciò 6 le partire attese per le ore 20.45 , tra cui spicca quella al San Paolo tra Napoli e Shakhtar: il calendario si completa con Apoel-Real Madrid, Dortmund-Tottenham, Manchester City-Feyenoord, Monaco-Lipsia e Siviglia-Liverpool. Andiamo ora a vedere nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma oggi per la 5^ giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018.

PRONOSTICO BESIKTAS PORTO

Scontro al vertice quello atteso in terra turca, con i bianconeri che sia in caso di vittoria che di pareggio sarebbero sicuri di ripresentarsi al prossimo turno della Champions League. Benchè quindi al Besiktas basti non perdere, i tifosi si aspettano comunque una bella vittoria da festeggiare in casa, anche perché finora il cammino del club in Champions League si è rivelato impeccabile. Il pronostico quindi racconta di un 1 davvero probabile benchè la squadra portoghese potrebbe risultare un'avversario ostico.

PRONOSTICO SPARTAK MOSCA MARIBOR

Pronostico aperto in terra russa: per entrambe le formazioni la qualificazione rimane lontana, ma questo non vuol dire che non vogliano scendere in campo per fare scintille. Lo Spartak ha chiaramente dalla sua fattore campo e rosa, oltre a un discreto andamento in Champions League, senza dubbio migliore nel confronto rispetto agli sloveni, fanalino di coda del girone con appena 1 punto a bilancio. Non particolarmente illuminante il risultato del match di andata: 1-1 in casa del Maribor.

PRONOSTICO APOEL REAL MADRID

Con la qualificazione ancora da conquistare, il Real Madrid scende in campo in terra cipriota con il chiaro obbiettivo di strappare una vittoria importante al Apoel: la compagine di Zidane ha infatti poi bisogno di riposte dopo il pareggio realizzato conto l’Atletico Madrid in campionato. In questo senso il match contro il fanalino di coda del girone H si rivela un’occasione importante: da ricordare poi che all’andata i Blancos si affermarono in casa per 3-0.

PRONOSTICO DORMTUND TOTTENHAM

Sfida aperta al Signal Induna Park: i tedeschi forti del fattore campo, registrano qualche infortunato in più, ma nel contempo ritrovano Aubameyang, impaziente di farsi perdonare dai suo compagni di squadra per gli ultimi screzi con la società. Va però detto che finora i gialloneri in Europa non hanno brillato avendo conquistato solo la terza piazza a quota 2 punti: di contro si troveranno gli Spurs primi del girone e prossimi a mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY FEYENOORD

Match che pare non avere storia quello atteso all'Etihad Stadium: il City, pur senza Mendy sta vivendo un momento magico in campionato come sul continente, e pure ha già la qualificazione in tasca, essendo primo nel gruppo a quota 12 punti. Ben poche le chance del club biancorosso (fanalino di coda 0 punti) di spuntarla, benchè si possa concedere alla squadra celeste qualche distrazione di troppo.

PRONOSTICO MONACO LIPSIA

Difficile attribuire il favore del pronostico per il match atteso oggi allo Stade Luois II. Entrambe le squadre rimangono ferme ai gradini più bassi della classifica, e di fatto ormai hanno già detto addio ai sogni europei quando manca solo un turno oltre a quello di questa sera. Segnaliamo comunque che nella partita di andata il risultato vide un equilibrato 1-1 che potrebbe pure reiterarsi.

PRONOSTICO NAPOLI SHAKTHAR

Di fronte al pubblico del San Paolo gli azzurri sono pronti a rimediare al KO subito all’andata proprio contro gli ucraini per 2-1. Sulla carta l’impresa pare più che alla portata dei campani, che di solito si esaltano di fronte al pubblico amico: le assenze annunciate nella rosa (Milik, Ghoulam e Koulibaly) non avrebbero comunque disturbare la cavalcata verso il successo del Napoli, che coltiva ancora i sogni di qualificazione, matematicamente ancora probabile.

PRONOSTICO SIVIGLIA LIVERPOOL

Partita davvero aperta quella attesa al Pizjuan tra Siviglia e Liverpool, che si giocano il gradino più alto nella classifica del girone E. Ricordiamo infatti che gli spagnoli ora occupano la seconda piazza con 7 punti e solo una lunghezza da recuperare sui Reds, che giungono alla trasferta vantando un ottimo stato di froma (come pure i biancorossi). Il match di andata non ci aiuta a definire il pronostico dato che ad Anfield il tabellone venne fissato sul 2-2: la posta comunque rimane altissima e di certo ci aspettiamo un esito pirotecnico stasera.

