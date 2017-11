Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi E, F, G, H 5^ giornata

Risultati Champions League, classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite di martedì (Gironi, 5° turno). Oggi in campo le sfide relative ai gruppi E, F, G, H

Il Napoli festeggia - LaPresse

Torna la Champions League. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, inizierà questa sera il quinto e penultimo turno dei gironi 2017-2018. Si inizia con i due anticipi delle ore 18:00, mentre tutte le altre sfide si giocheranno come al solito all’orario classico, le 20:45. Una giornata molto importante anche per il calcio italiano, visto che in campo ci sarà anche il Napoli, che si giocherà una partita fondamentale per il suo proseguo in Champions. Andiamo quindi a vedere insieme il programma previsto nelle prossime ore.

CHAMPIONS LEAGUE, PARTITE 5^ GIORNATA

Si comincia, come detto sopra, con la sfida delle ore 18:00, gara anticipata come da copione perché si disputerà in Russia, precisamente a Mosca, fra i padroni di casa dello Spartak e gli ospiti del Maribor. Un match valevole per il Girone E che sarà importante soprattutto per i russi, mentre la squadra slovena sembra ormai fuori dai giochi, con un solo punto sin qui ottenuto. Sempre alle 18, attenzione a quello che succederà in Turchia dove il Besiktas ospiterà il Porto, sfida che si disputerà fra le due prime della classe del Gruppo G. Si comincia quindi con le partite delle ore 20:45, e fra le più interessanti vi è senza dubbio quella fra il Borussia Dortmund e il Tottenham, Gruppo H: disastroso fin qui il torneo dei tedeschi, con appena due punti, mentre gli Spurs sono a sorpresa in prima posizione, a 10 punti e a tre lunghezze di distanza dal Real Madrid, secondo. Proprio i campioni d’Europa in carica potrebbero però approfittarne, visto che voleranno a Nicosia per sfidare la squadra padrone di casa dell’Apoel, una delle Cenerentole della Champions League 2017-2018.

IL GIRONE DEL NAPOLI

Altra gara che merita attenzione è quella fra il Manchester City e gli olandesi del Feyenoord in programma all’Etihad Stadium. I Citizens sono attualmente in vetta al Girone F a punteggio pieno, a 12 punti, e già qualificati agli ottavi. Orange invece fuori dai giochi, ultimi a quota zero. Una partita importante in particolare per il Napoli, che fa parte proprio di questo gruppo, e che questa sera sarà impegnato nella rivincita contro lo Shakhtar Donetsk al San Paolo. La squadra di Maurizio Sarri non può permettersi altri passi falsi e deve assolutamente battere gli ucraini, secondi a quota nove, e sperare poi in una combinazione di risultati favorevoli al prossimo ed ultimo turno, avendo totalizzato fino ad ora tre punti. Il programma della Champions League di oggi si completerà con le ultime due sfide previste in calendario. La prima è quella fra il Siviglia e il Liverpool, gara fondamentale per il Gruppo E, visto che gli inglesi sono primi a quota 8, mentre gli andalusi inseguono a 7 punti, e in casa vorranno ribaltare le posizioni. L’ultima è quella fra il Monaco e il Lipsia in Francia, squadre del Gruppo G: monegaschi ultimi, ormai fuori dai giochi, ma nulla deve essere dato per scontato, soprattutto per il discorso Europa League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICHE

18:00 Spartak Mosca-Maribor

18:00 Besiktas-Porto

20:45 Borussia-Tottenham

20:45 Apoel-Real Madrid

20:45 Manchester City-Feyenoord

20:45 Napoli-Shakhtar Donetsk

20:45 Siviglia-Liverpool

20:45 Monaco-Lipsia

Classifica Girone E: Liverpool 8, Siviglia 7, Spartak Mosca 5, Maribor 1

Classifica Girone F: Manchester City 12, Shakhtar Donetsk 9, Napoli 3, Feyenoord 0

Classifica Girone G: Besiktas 10, Porto 6, Lipsia 4, Monaco 2

Classifica Girone H: Tottenham 10, Real Madrid 7, Borussia Dortmund, Apoel 2

© Riproduzione Riservata.