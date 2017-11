Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta live score dei sedicesimi (21 novembre 2017)

Risultati Coppa Italia Serie C: diretta gol live score delle partite dei sedicesimi di finale. Il programma inizia martedì 21 novembre (cinque partite) e si concluderà la prossima settimana

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Coppa Italia Serie C, sedicesimi (Foto LaPresse)

La Coppa Italia Serie C 2017-2018 prosegue il programma dei sedicesimi di finale: siamo ancora in una fase di eliminazione diretta in gara secca - solo semifinali e finale saranno in andata e ritorno - e dunque entro la prossima settimana (quando si giocheranno le ultime due partite) conosceremo il tabellone completo degli ottavi. Intanto martedì 21 novembre si parte alle ore 14:30 con Paganese-Juve Stabia, Matera-Reggina e Trapani-Siracusa; alle ore 16:30 spazio a Lecce-Bisceglie con chiusura con Padova-Triestina, mentre mercoledì sono previste altre sette partite. Sfide molto interessanti, alcune delle quali già andate in scena in campionato. RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

IL BIG MATCH

Difficile individuare un big match tra queste partite di martedì, ma possiamo forse dire che sia quello dell’Euganeo: una partita, quella tra Padova e Triestina, che per di più si è giocata quattro giorni fa come anticipo del girone B e ha visto la vittoria dei biancoscudati (2-1). Il Padova è riuscito a emergere dal grande equilibrio in alta quota ed è la capolista del girone, con tre punti di vantaggio sul Renate e dunque una chiara possibilità di prendersi quella promozione diretta che aveva attentato già un anno fa, crollando però nel momento decisivo. La Triestina, tra alti e bassi, sta facendo la sua onesta stagione: ha già colto vittorie di prestigio in campionato (per esempio sul campo del Pordenone) e, considerando che a giugno non era sicura di giocare in Serie C (è stata promossa a tavolino per completamento dell’organico), sta sicuramente facendo meglio delle previsioni, in attesa della continuità per blindare un posto nei playoff.

LA SQUADRA PIU’ ATTESA

Quest’anno la Coppa Italia Serie C si gioca senza una difesa del titolo: l’ultima edizione è stata infatti vinta dal Venezia di Pippo Inzaghi, che poco prima aveva messo le mani sulla promozione diretta in Serie B. C’è però il Matera, che idealmente fa le veci dei lagunari: i lucani sono la finalista del 2017, battuti 3-1 al Penzo dopo aver vinto l’andata per 1-0. Un Matera che però non sta rispettando le premesse: dopo aver vinto quattro partite consecutive tra fine settembre e metà ottobre si è improvvisamente fermato, con un bilancio di due punti nelle ultime quattro gare. Al momento sarebbe comunque qualificato al playoff ma da queste parti, vuoi per il livello della squadra o piuttosto per la conferma di Gaetano Auteri in panchina, si aspettavano una corsa per il primo posto da contendere innanzitutto al Lecce e poi alle altre. Oggi l’impegno è contro la Reggina, contro cui i lucani hanno fatto 1-1 nel girone C di campionato (ma si è giocato al Granillo).

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

ore 14:30 Matera-Reggina

ore 14:30 Paganese-Juve Stabia

ore 14:30 Trapani-Siracusa

ore 16:30 Lecce-Bisceglie

ore 20:30 Padova-Triestina

