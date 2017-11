Siviglia-Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siviglia-Liverppol: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017

21 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Siviglia-Liverpool, LaPresse

Siviglia-Liverpool, diretta dal tedesco Felix Byrch, martedì 21 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà la sfida di vertice nel girone E della fase a gironi di Champions League, giunto alla sua quinta giornata. Sfida per il primato nel girone tra Siviglia e Liverpool, con gli inglesi che a quota otto punti al momento hanno un punto di vantaggio sugli spagnoli a quota sette. Partita che però potrebbe riportare in corsa per la qualificazione anche lo Spartak Mosca che a quota cinque ospiterà in Russia il Maribor. Chi dovesse uscire sconfitto dal confronto al Sánchez Pizjuán dovrà dunque guardarsi le spalle con grande attenzione. Il Liverpool è reduce da quattro vittorie consecutive tra Premier League e Champions League, l'ultimo tre a zero al Southampton ha riportato i Reds al quindi posto a braccetto con Arsenal e Burnley, a un punto dal quarto posto (che dalla prossima stagione varrà la qualificazione diretta in Champions League) occupato dal Tottenham.

Il Siviglia, battendo due a uno il Celta Vigo in casa alla ripresa della Liga dopo la sosta per l'attività delle Nazionali, si è portato in solitudine al quinto posto in classifica, a due lunghezze dalla coppia delle terze composta da Atletico Madrid e Real Madrid, che hanno pareggiato nel derby. Un match dunque difficile da decifrare, sembra evidente che chi vincerà avrà la strada spianata verso la qualificazione e chi perderà rischierà di uscire dalla Champions e retrocedere in Europa League, ma molto dipenderà anche dal calendario. Il Siviglia infatti dovrà andare a far visita al Maribor, il Liverpool ospiterà lo Spartak Mosca. Gli spagnoli avranno dunque un'occasione di recupero importante anche in caso di sconfitta, il Liverpool dovrebbe invece giocare una sorta di spareggio, seppur col vantaggio del fattore campo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA SIVIGLIA-LIVERPOOL

Diretta tv della partita esclusiva per tutti gli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 2, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán vedrà scendere in campo queste probabili formazioni: il Siviglia padrone di casa affronterà il match con Sergio Rico tra i pali, l'argentino Mercado impiegato in posizione di terzino destro ed il capitano Escudero impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre il francese Lenglet e il danese Kjaer saranno i due difensori centrali. L'altro argentino Banega, assieme al suo connazionale Pizarro e all'altro francese N'Zonzi formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Nolito, Sarabia e il centravanti transalpino Ben Yedder. La risposta del Liverpool sarà affidata al portiere tedesco Karius alle spalle di una linea difensiva a quattro, dalla fascia destra alla fascia sinistra, composta da Alexander-Arnold, dal camerunese Matip, dall'estone Klavan e dallo spagnolo Alberto Moreno. Terzetto di centrocampo col tedesco Emre Can affiancato da Milner e dall'olandese Wijnaldum, mentre nel tridente offensivo Jurgen Klopp schiererà l'egiziano Salah, il brasiliano Firmino ed Oxlade-Chamberlain.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 nel Siviglia schierato dall'argentino Berizzo, stesso modulo scelto da Jurgen Klopp per il Liverpool. All'andata ad Anfield la sfida è terminata in pareggio, due a due con vantaggio spagnolo di Ben Yedder, risultato ribaltato da Firmino e Salah e poi rigore fallito da Firmino a fine primo tempo. Il pari finale è stato realizzato da Correa. Da non dimenticare che Siviglia-Liverpool è stata anche la finalissima di Europa League nel 2016, al St. Jakob Park di Basilea. Tre a uno in rimonta per gli andalusi che alzarono il trofeo per la terza volta consecutiva grazie al gol di Gameiro e alla doppietta di Koke, che ribaltarono il vantaggio firmato nel primo tempo da Sturridge.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote indicano un equilibrio assoluto relativamente al match, vittoria interna degli andalusi quotata 2.55 da Betclic, mentre Bwin quota 3.30 l'eventuale pareggio e William Hill propone a 2.75 l'affermazione esterna dei Reds. Unibet offre a una quota di 1.66 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quoato 2.35 da Bet365.

