Spartak Mosca-Maribor/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spartak Mosca-Maribor: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017

21 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Spartak Mosca-Maribor, LaPresse

Spartak Mosca-Maribor, diretta dallo scozzese William Collum, martedì 21 novembre 2017 alle ore 18.00, sarà una delle sfide della quinta giornata della fase a gironi di Champions League, nel girone E. Il girone E della fase a gironi di Champions League resta molto equilibrato. Il Liverpool comanda a otto punti, il Siviglia inseguie a sette, lo Spartak Mosca è terzo a cinque punti ed il Maribor è il fanalino di coda con un solo punto. Per lo Spartak dunque una vittoria interna in questo match contro gli sloveni garantirebbe innanzitutto il terzo posto ed il ripescaggio in Europa League, ma innanzitutto rimetterebbe in gioco la squadra per la qualificazione agli ottavi di finale, sfruttando quello che sarà lo scontro diretto tra gli inglesi e gli spagnoli. La sconfitta in casa del Siviglia ha sicuramente messo in salita il cammino qualificazione di una squadra che sta comunque di nuovo consolidandosi nel panorama europeo, dopo essere tornata la stagione scorsa, dopo molti anni di attesa, sul trono di Russia. Di fronte ci sarà un Maribor che con quattordici gol incassati in quattro partite non rappresenta sicuramente uno degli esempi migliori in questa Champions, ma che ha strappato finora un unico punto proprio contro i russi in casa. In campionato lo Spartak Mosca è reduce da un poker esterno rifilato al Krasnodar in trasferta, una vittoria valsa proprio il sorpasso al quarto posto in classifica, anche se la Lokomotiv Mosca capolista è lontana ancora otto lunghezze e lo Zenit San Pietroburgo secondo è a cinque punti.

Il Maribor è invece reduce dal successo di misura nella sfida più importante dell'anno in Slovenia, la sfida in testa alla classifica contro l'Olimpia Lubiana. Appaiate a quota trentasette punti in classifica, le due squadre si sono affrontate e il Maribor ha vinto uno a zero portandosi a tre punti di vantaggio dai diretti avversari. Un successo che potrebbe aver regalato grande entusiasmo al club anche in vista della Champions: solo la vittoria manterrebbe ancora in gioco gli sloveni nella massima competizione europea, un pareggio o una sconfitta significherebbero eliminazione non solo dalla Champions, ma anche dall'Europa League. Le pressioni sono comunque tutte sulle spalle dello Spartak, favorito e chiamato a giocarsi fino in fondo le possibilità d'accesso agli ottavi di finale di Champions.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA SPARTAK MOSCA-MARIBOR

Per seguire la diretta tv della sfida, ci si potrà collegare sul canale del digitale terrestre di Mediaset Premium, Premium Calcio 1 HD, in esclusiva anche in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Otkrytiye Arena di Mosca, nuova casa dello Spartak, scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Selikhov in porta, Eshchenko sull'out difensivo di destra e Kobarov sull'out difensivo di sinistra, mentre il tedesco Tasci e Dzhikiya al centro della difesa saranno i centrali. Il brasiliano Fernando e il croato Pasalic si muoveranno come vertici arretrati di centrocampo, mentre l'olandese Quincy Promes, Glushakov e il paraguaiano Melgarejo saranno gli incursori offensivi alle spalle del centravanti brasiliano Luiz Adriano. Risponderà il Maribor col portiere Handanovic alle spalle del francese Billong, di Rajcevic e di Suler, titolari nella difesa a tre. A centrocampo Pihler e l'israeliano Kabha saranno i centrali sulla mediana, Milec sarà impiegato come laterale di destra e Viler come laterale di sinistra. In attacco, tridente col bosniaco Mesanovic punta centrale affiancato da Hotic e da Bohar.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La scelta dei moduli tattici vedrà il mister dello Spartak Mosca, Massimo Carrera, orientarsi sul 4-2-3-1, mentre il Maribor giocherà col 3-4-3 disegnato dall'allenatore Milanic. Il precedente tra le due squadre è quello della partita d'andata giocata in Slovenia, uno a uno il risultato finale col Maribor che ha recuperato con il gol di Bohar il vantaggio russo firmato da Samedov.

QUOTE E PRONOSTICO

Russi favoriti in maniera nettissima dai bookmaker, con vittoria interna quotata 1.25 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 6.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e per 12.50 quanto investito sul successo esterno degli sloveni. L'over 2.5 viene quotato 1.60 da Bet365, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 2.30 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.