Trapani Siracusa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani Siracusa: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C

21 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Trapani Siracusa, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Trapani Siracusa verrà diretta dall’arbitro Valerio Maranesi della sezione di Ciampino; alle ore 14:30 di martedì 21 novembre si gioca presso lo stadio Provinciale di Erice per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018. E’ una partita secca: chi vince si qualifica per gli ottavi che si disputeranno all’inizio del mese di dicembre, sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Una partita questa dal grande fascino: Trapani e Siracusa sono infatti tra le squadre migliori nel girone C della Serie C, e si daranno battaglia anche in questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Trapani Siracusa non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

IL CONTESTO

Il Trapani è reduce dalla vittoria sulla Virtus Francavilla, con la quale ha confermato il suo terzo posto in classifica riuscendo a mantenersi a tre lunghezze dal Catania e otto dal Lecce. I salentini devono ancora riposare: questo significa che le due squadre siciliane possono farsi ancora più sotto, creando un’ideale lotta a tre per la promozione diretta in Serie B. Il Siracusa, già rivelazione dello scorso anno (da neopromosso), ha perso proprio contro il Lecce - in casa - cadendo così per la seconda volta nelle ultime tre partite, ma resta comunque in quarta posizione; tuttavia adesso la distanza dal primo posto è di 13 punti e c’è un -5 dal Trapani. Tutto sommato va bene così: l’obiettivo è quello di ripetere i playoff e magari provare a fare più strada, senza troppe pressioni circa traguardi sulla carta fuori portata.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI SIRACUSA

Essendo alla prima partita stagionale in Coppa Italia, è difficile capire in che modo Alessandro Calori potrebbe disporre il suo Trapani; lo schema sarà il 3-5-2 e possiamo comunque ipotizzare un po’ di turnover rispetto al campionato. Potrebbe e dovrebbe rimanere invariata la linea difensiva, con Pasquale Fazio a comandare con il supporto di Silvestri e capitan Pagliarulo; in porta invece possibile avvicendamento tra Furlan e Riccardo Ferrara, che farebbe il suo esordio stagionale. A centrocampo da valutare Manuel Marras che può lasciare il posto a Bajic sulla destra - in questo modo ci sarebbe più copertura esterna - anche a sinistra possibile cambio con Visconti che può accomodarsi in panchina lasciando la maglia da titolare ad Alberto Rizzo. In mezzo invece Steffè e Taugourdeau possono prendere il posto di Bastoni e Palumbo, con la conferma di Girasole da playmaker davanti alla linea difensiva; in attacco Murano ed Evacuo verso un turno di riposo, in questo caso a giocare sarebbero contemporaneamente il veterano Reginaldo e Dambros.

Avvicendamenti anche per Paolo Bianco, lui pure all’esordio in Coppa Italia: Riccardo D’Alessandro può giocare in porta al posto di Tomei, con Mucciante e Punzi che possono agire nel settore difensivo prendendo il posto di Magnani e di uno tra Turati e De Vito. Il Siracusa gioca con il centrocampo a quattro: in mezzo Giordano e capitan Spineli potrebbero essere confermati anche per mancanza di reali alternative (l’unica è Toscano), sulle corsie invece Paolo Grillo e Sandomenico si preparano a iniziare la partita di Trapani, prendendo il posto rispettivamente di Daffarra e Liotti. Catania potrebbe esserci comunque, da trequartista al fianco di Mangiacasale che può accentrare la sua posizione e andare a giocare alle spalle di una prima punta: da valutare chi sarà, il titolare del ruolo in campionato è Scardina ma per questo pomeriggio l’attaccante potrebbe essere invece Mazzocchi, che è in ballottaggio anche con Vicaroni.

QUOTE E PRONOSTICO

Trapani Siracusa è stata quotata da alcune agenzie di scommesse, tra cui Bet365: la squadra di casa è comunque favorita, la quota per il segno 1 che identifica la vittoria del Trapani è di 1,72 contro il 4,33 che accompagna invece il segno 2 per la vittoria del Siracusa. Per il pareggio - segno X - la vincita eventuale sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

