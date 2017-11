Video/ Palermo Cittadella (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 15^ giornata)

Video Palermo Cittadella (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita giocata al Barbera e valida nella 15^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

21 novembre 2017 Marco Guido

Video Palermo Cittadella (LaPresse)

Finisce tra i fischi del Barbera la sfida tra Palermo e Cittadella, una pesante sconfitta dei rosanero che hanno perso meritatamente per 0 a 3 che hanno espugnato lo stadio siciliano grazie ad una perfetta prestazione e alle reti di Kouamè, Strizzolo e al super gol di Salvi nel finale.

Iniziano meglio i rosanero ma la prima occasione è degli ospiti ed arriva al 5' con Salvi che ha tentato un potente tiro rasoterra che Posavec è riuscito a respingere in qualche modo. I padroni di casa reagiscono subito e all'8' è Chochev a sfondare sulla sinistra da dove ha tentato un tiro-cross che è uscito di non molto fuori dal palo lontano. Al 9' è Rispoli a provarci con un tiro di prima intenzione col sinistro da fuori area dopo che il numero 3 si è avventato su una corta ribattuta della retroguardi ospite. Al 14' l'estremo difensore di casa si supera deviando in calcio d'angolo la perfetta punizione calciata da Chiaretti che era indirizzata sotto l'incrocio dei pali. Al 17' ancora ospiti vicini al gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Chiaretti che ha permesso a Strizzolo di poter tentare un tiro al volo in acrobazia che è uscita di pochissimo e che stava per esser deviato in rete da Iori che ha mancato di pochissimo la deviazione. La reazione dei rosanero è immediata e al 19' è Chochev bravissimo a servire in area Nestorovski che ha crossato al centro per Embalo che si è visto respingere per due volte il tiro a colpo sicuro da distanza ravvicinata dal provvidenziale Salvi. Al 23' ci provato anche Chochev con un piazzato di piatto dal limite dell'area che Alfonso ha respinto coi pugni. Al 26' è ancora lo scatenato Strizzolo a provarci sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Posavec riesce a bloccare centralmente. Al 28' ancora Cittadella in avanti con Schenetti, il cui tiro cross da fuori area non è stato ribadito in rete da Strizzolo per pochissimi centimetri. Un minuto dopo, al 29', mister Venturato decide di cambiare facendo uscire il deludente Caccin sostituito da Pezzi. Il ritmo dopo questa sostituzione cala vistosamente e così non succede più nulla fino al 43' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kouamè riesce a liberarsi con un gran in area di rigore di due avversari riuscendo poi a segnare con un potente diagonale mancino che anche deviato da Szyminski ha superato Posavec. Senza minuti aggiuntivi di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 0 a 1, a decidere è la bella rete messa a segno da Kouamè nel finale.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ad un piacevole primo tempo. Al 55' primo cambio deciso da mister Tedino per i rosero che inseriscono una punta come Coronado al posto di Jajalo, sbilanciando decisamente la squadra in avanti. Al 61' viene gettato nella mischia anche Trajkovski al posto di un evanescente Embalo. Al 65' però il pubblico di casa viene gelato ancora una volta dal Cittadella che riesce a raddoppiare: Chiaretti riesce a sfondare sulla destra da dove ha crossato al centro per Schenetti il cui tiro di prima intenzione è stato respinto da Posavec proprio sui piedi di Strizzolo che da due passi ha insaccato a porta ormai vuota. La reazione del Palermo è immediata ed arriva già al 68' quando Coronado si avventa su una ribattuta della retroguardia ospite calciando alla grande con un destro a giro che Alfonso è riuscito a deviare in corner con un gran intervento. Al 72' l'esausto Strizzolo ha lasciato il posto a Litteri mentre all'81' Settembrini ha rilevato Chiaretti. All'82' Salvi decide di tentare un'azione personale che conclude con una spettacolare conclusione da fuori area che si infila imparabilmente sotto l'incrocio dei pali portando così il vantaggio a tre reti. Il Palermo è totalmente alle corde e rischia di subire ancora un gol all'88' quando il neo-entrato Settembrini tenta un potente tiro da fuori area che esce dopo aver sfiorato la parte superiore della traversa. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso questo incontro che regala una imprevista quanto meritata vittoria del Cittadella che ha gelato il Barbera che si aspettava ben altro risultato questa sera.

