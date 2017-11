Anderlecht-Bayern/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Anderlecht-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma mercoledì 22 novembre 2017

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Anderlecht-Bayern Monaco, LaPresse

Anderlecht-Bayern Monaco, diretta dall'inglese Anthony Taylor, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida senza troppe ansie di classifica nel programma della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il cambio di allenatore da Ancelotti a Heynckes ha fatto quadrare di nuovo i conti del Bayern: e se il primo posto nel girone B di Champions League sembra molto difficile da ottenere, col Paris Saint Germain che sembra destinato al primato, la seconda piazza è già ipotecata con sei punti di vantaggio sugli scozzesi del Celtic. Scozzesi che l'Anderlecht spera invece di raggiungere al terzo posto per poter continuare la sua avventura in Europa League.

Nel frattempo il Bayern, dopo un inizio complicato, ha ripreso saldamente il timone anche in Bundesliga, con un secco tre a zero all'Augsburg con un gol di Vidal e doppietta di Lewandowski che ha permesso ai bavaresi di volare a più sei sulla coppia delle seconde in classifica, formata da Schalke 04 e RB Lipsia. Sul fronte interno, l'Anderlecht ha appena espugnato il campo del Mouscron con le reti di Bruno e Onyekuru, ma la vetta resta ancora lontana col Bruges distante ben nove lunghezze, e anche il Charleroi secondo al momento lontano tre punti. Sulla carta la partita non può non vedere il Bayern Monaco nettamente favorito, sarà però necessario valutare come i tedeschi affronteranno, anche sul piano del turn over, la sfida considerando che in casa contro il Paris Saint Germain sarà quasi impossibile strappare il primo posto ai francesi, dopo il ko zero a tre dell'andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ANDERLECHT-BAYERN MONACO

La diretta tv della partita sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 3 del digitale terrestre a pagamento, con diretta streaming video via internet visibile sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno al Constant Vanden Stock Stadium di Bruxelles. Anderlecht in campo con il portiere Boeckx alle psalle di una difesa a quattro col francese Appiah laterale di destra, il serbo Obradovic laterale di sinistra e il senegalese Kara e l'altro serbo Spajic difensori centrali. A centrocampo Dendoncker sarà affiancato da Kums e dal transalpino Trebel, in attacco il nigeriano Onyekuru guiderà il tridente offensivo affiancato da Gerkens e dal capitano algerino della squadra, Hanni. Risponderà il Bayern Monaco con Ulreich in porta, il brasiliano Rafinha sull'out difensivo di destra e l'austriaco Alaba sull'out difensivo di sinistra, mentre Sule e Boateng saranno i due difensori centrali. A centrocampo, spazio al francese Tolisso e allo spagnolo Javi Martinez come vertici arretrati, mentre l'olandese Robben, il francese Coman e il cileno Vidal saranno di supporto a James Rodriguez, col colombiano che sarà schierato nel ruolo di unica punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per le agenzie di scommesse, sfida di facile impatto per i bavaresi con vittoria esterna quotato 1.30 da Bwin, quota per il pareggio fissata a 6.00 da William Hill, e con Bwin che moltiplica per 11.00 quanto investito sul successo interno dei belgi e che offre a una quota di 1.36 l'over 2.5. L'under 2.5 viene invece proposto a una quota di 3.15 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.