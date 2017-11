Atletico Madrid Roma/ Streaming video e diretta tv: orario, quote e probabili formazioni (Youth League)

Atletico Madrid Roma streaming video e diretta tv: orario, quote e probabili formazioni (Youth League). Alle ore 14:00 di oggi pomeriggio, di scena la sfida della Champions dei giovani

Celar, attaccante Roma Primavera - LaPresse

Sale altissima l’attesa per Atletico Madrid Roma Primavera. Alle ore 14:00 di oggi pomeriggio, in diretta dallo stadio Cerro del Espino di Madrid, scenderà in campo la squadra B dell’Atletico contro appunto i giovani giallorossi allenati dallo storico allenatore Alberto De Rossi. Un match che sarà valevole per la quinta giornata dei gironi della Youth League 2017-2018, la cosiddetta Champions dei giovani. Andiamo quindi a vedere insieme le probabili formazioni del match, nonché le quote per le scommesse e dove vedere la partita.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida della Youth League 2017-2018 sarà visibile come al solito in diretta tv, ma esclusivamente per gli abbonamenti alla tv Mediaset Premium. Dalle ore 14:00 il canale Premium Sport 2 trasmetterà la partita spagnola ed inoltre vi ricordiamo anche l’applicazione dedicata, leggasi Premium Play, per la diretta del match via streaming attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID ROMA

Partiamo dai padroni di casa dell’Atletico di Madrid, che vengono dalla batosta in campionato, il tre a zero fuori casa in favore del Depor Fabril. Il tecnico dei giovani Colchoneros, Oscar Fernandez, dovrebbe disporre in campo i suoi con un offensivo 4-2-3-1 dove in porta troveremo Conde, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Solano nel ruolo di terzino di destra, con Gonzalez a sinistra e in mezzo la coppia composta dai due centrali, ovvero, Montoro e Rodriguez. A centrocampo, Olabe e Bare avranno il compito di presidiare la linea mediana, tamponando quindi le scorribande avversarie a schermo difensivo. Infine l’attacco, dove sull’esterno di destra avremo Moreno, con l’altro Rodriguez, sulla fascia di sinistra, e in mezzo, nella classica posizione di trequartista, spazio a Moya. La prima punta sarà Obama, terminale offensivo di riferimento. Due soli assenti, leggasi il portiere Carlos Marin, e l’esterno di sinistra Ferni, entrambi fermi ai box per infortunio.

Vediamo brevemente anche le probabili formazioni con cui la Roma dovrebbe scendere in campo. De Rossi dovrebbe riproporre l’undici che ha perso in campionato contro l’Inter. Spazio quindi ad un modulo 4-3-3 dove il tridente offensivo sarà formato da Celar, prima punta in mezzo, con il numero 11 Cappa schierato a destra e il 10 Coly sulla fascia mancina. A centrocampo, invece, Marcucci sarà il vertice basso del triangolo, con compiti di impostazione e tamponamento, mentre Riccardi sarà l’interno di destra con Valeau a completamento del reparto di mezzo. Infine andiamo a vedere la possibile difesa, che sarà schierata a quattro, e che vedrà capitan Clavattini in coppia con Cargnelutti al centro, con Bouah sull’out di destra e Emerson invece sulla fascia mancina. Anche la Roma registra infortunati, e precisamente il 18enne attaccante rumeno George Ganea, fermo ai box da tempo per la rottura del crociato.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote per chi volesse scommettere sulla sfida fra l’Atletico Madrid e la Roma Primavera. L’agenzia Bwin indica gli spagnoli come i grandi favoriti dell’incontro, visto che il segno 1 è quotato 1.62, mentre il successo giallorosso è dato a 4.50, davvero poco probabile. Il segno X, il pareggio, è infine dato a 3.75, altra quota molto elevata.

© Riproduzione Riservata.