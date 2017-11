Atletico Madrid Roma/ streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atletico Madrid Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 5^ giornata del girone C di Champions League

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atletico Madrid Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Atletico Madrid Roma, partita che sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, va in scena per la quinta giornata del girone C di Champions League 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 22 novembre. Uno scenario totalmente diverso rispetto a quello che ci aspettavamo: la Roma è prima nel girone con 8 punti e con un pareggio sarà aritmeticamente agli ottavi di finale, potendo anche permettersi di perdere questa sera a patto che batta poi il Qarabag all’Olimpico. C’è spazio anche per prendersi il primo posto nel girone, soffiandolo al Chelsea di Antonio Conte; l’Atletico Madrid invece, due finali e una semifinale nelle ultime quattro stagioni, rischia incredibilmente di mancare il passaggio del turno, e addirittura potrebbe rimanere fuori dall’Europa League visto che l’esordiente Qarabag è distante solo un punto in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Atletico Madrid Roma sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: nello specifico il canale è Premium Sport 2, disponibile anche in alta definizione su Premium Sport 2 HD, e potrete seguire questa partita anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Premium Play. Su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va invece in onda Diretta Champions League, con i gol e le azioni salienti, in tempo reale, da tutti i campi su cui si gioca.

IL CONTESTO

Una Roma straripante: ha vinto il derby e torna a giocare in Champions League forte del quarto posto in Serie A, che potrebbe diventare terzo qualora venisse vinto il recupero di Marassi. Eusebio Di Francesco, partito con tanti dubbi circa personalità ed esperienza, ha plasmato una squadra che non solo gioca bene e vince, ma è anche solidissima: i giallorossi hanno la miglior difesa del campionato e in Champions League hanno incassato solo 4 reti, tre delle quali a Stamford Bridge. Una realtà con la quale tutti devono fare i conti: anche in Europa, come ha imparato a proprie spese l’Atletico Madrid. Che rischia un clamoroso flop: i Colchoneros in campionato tengono più o meno botta (sono terzi con gli stessi punti del Real, ma a -10 dal Barcellona) ma in Europa non sono riusciti a confermare il livello degli ultimi anni, e ora vanno incontro a un possibile disastro. E’ comunque strutturale: arriva sempre, all’interno di un ciclo vincente, un momento nel quale le cose funzionano meno. Resterà però il cruccio di non essere riusciti a vincere la Champions League in quelle due finali-derby.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID ROMA

Diego Simeone se la gioca con il solito 4-4-2: tutto per tutto, dentro la formazione migliore per prendersi la vittoria che se non altro ritarderebbe l’eliminazione. Davanti al portiere Oblak si ricompone il duo formato da Godin e José Gimenez: Savic è squalificato. A sinistra torna titolare Filipe Luis che si è riposato in campionato (0-0 contro il Real Madrid), a destra ci sarà Juanfran e dunque si punta sull’esperienza di una difesa che dovrà essere più solida che mai. Con l’aiuto ovviamente del solito centrocampo tutto dinamismo e quantità: sulle fasce giocano due esterni tattici come Saul Niguez e Koke, con il secondo che avrà compiti di impostazione e il secondo che sa vedere la porta come pochi, mentre in mezzo insieme a capitan Gabi dovrebbe esserci nuovamente Thomas Partey, a meno che il Cholo non abbia in mente qualche alchimia tattica, per esempio spostando in mezzo Saul per dare campo a Ferreira-Carrasco o Gaitan, giocatori che hanno maggior velocità e corsa a puntare la porta. Davanti, con Griezmann, la scelta più logica è quella di Fernando Torres, perchè il Nino sa come si vincono certe partite e soprattutto questa sera può esserci bisogno dei suoi gol.

Non è stato convocato Florenzi, a scopo precauzionale: lo staff e Di Francesco hanno deciso di tenerlo a riposo per preservare il ginocchio, che già nel derby gli aveva procurato qualche fastidio. Al suo posto giocherà quindi Bruno Peres, con il resto della difesa che dovrebbe essere confermato (dunque Kolarov a sinistra con Manolas e Fazio a comporre la coppia davanti ad Alisson). Ci sarà invece un possibile avvicendamento a centrocampo, anzi forse due: da valutare le condizioni di Nainggolan con Lorenzo Pellegrini pronto a farne le veci (ma a sorpresa potrebbe invece riposare Strootman), davanti alla difesa pronto Gonalons, che in Champions League è già stato utilizzato per far rifiatare De Rossi e anche in questa partita del Wanda Metropolitano potrebbe avere la sua occasione. Nel reparto avanzato sarà ancora Dzeko, a secco da qualche tempo ma sempre importante per la manovra, a rappresentare il punto di riferimento; al suo fianco ecco El Shaarawy e Perotti, che in quel momento non possono rimanere fuori perchè sono i giocatori più in forma della squadra. Nel caso, comunque, un’occasione ce l’avrà Defrel che non ha giocato tantissimo negli ultimi tempi.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante l’andamento nel girone, l’agenzia di scommesse Snai dà l’Atletico Madrid per favorito: si fa sentire dunque l’effetto Wanda Metropolitano, con la quota per il segno 1 che vale 1,90. Siamo invece a 4,00 per il segno 2 che identifica l’affermazione esterna della Roma mentre il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,40 volte la cifra che avrete deciso di investire sulla partita.

