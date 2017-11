Basilea-Manchester United/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Basilea-Manchester United: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma mercoledì 22 novembre 2017

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Basilea-Manchester United, LaPresse

Basilea-Manchester United, diretta dall'italiano Daniele Orsato, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà un match del programma della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Match che per la classifica conta praticamente solo per il Basilea, che nel girone A di Champions League è attualmente al secondo posto appaiato ai russi del CSKA Mosca. Già sicuro di primo posto e qualificazione agli ottavi di finale il Manchester United di Mourinho, a punteggio pieno a dodici punti con quattro vittorie su quattro ottenute in questa fase a gironi. Col Benfica fermo ancora a zero, gli svizzeri si giocheranno l'accesso tra le migliori sedici della competizione con i russi, con la terza che avrà comunque la possibilità di giocarsi da febbraio la fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Il Basilea nell'ultimo weekend ha ottenuto una vittoria in goleada nel massimo campionato svizzero nel match casalingo contro il Sion, un cinque a uno firmato dalle reti di Lang, Elyounoussi, Steffen e Bua (doppietta). Un successo che ha permesso di mantenere la seconda piazza, anche se lo Young Boys guida ancora la classifica con sette punti di vantaggio. Poker per il Manchester United in Premier League contro il Newcastle, reti di Martial, Smalling, Pogba e Lukaku e ritorno in campo per Zlatan Ibrahimovic, dopo il grave infortunio al ginocchio che ha tenuto il campione svedese lontano dai campi per diversi mesi. Un successo che ha permesso ai Red Devils di mantenere il secondo posto nel campionato inglese, anche se il Manchester City di Guardiola recita ancora il ruolo di dominatore con otto punti di vantaggio sui più immediati inseguitori. Che potranno però giocare ora a Basilea senza pressioni, mentre per gli svizzeri sarà una gara da dentro o fuori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE BASILEA-MANCHESTER UNITED

La diretta tv della partita si potrà seguire con un abbonamento Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 4, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Al St. Jakob Park di Basilea scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa affronteranno la sfida con il portiere ceko Vachlik alle spalle del suo connazionale Suchy, del colombiano Balanta e di Akanji, titolari nella difesa a tre. Zuffi e l'albanese Xhaka saranno i centrali di centrocampo, con Lang schierato come esterno laterale di destra e l'italiano Petretta schierato come esterno laterale mancino. Il novegese Elyounoussi, Steffen e Oberlin saranno invece i titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Manchester United con lo spagnolo De Gea tra i pali, lo svedese Lindelof e Smalling al centro della difesa, mentre l'ecuadoriano Valencia e Young saranno gli esterni di fascia della retroguardia, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. A centrocampo il francese Pogba e il serbo Matic copriranno le spalle a Rashford, all'altro spagnolo Juan Mata e al transalpini Martial, che supporteranno offensivamente il bomber belga Jordan Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo sfavorevole e la qualificazione con primo posto già acquisita, il Manchester United viene considerato favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria esterna quotata 2.05 da William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 il successo interno degli elvetici e quota invece 3.60 l'eventuale pareggio. Le quote Unibet per i gol realizzati vedono l'over 2.5 proposto a 2.06 e l'under 2.5 offerto a una quota di 1.79.

