Bassano-Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano-Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C.

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Bassano-Feralpisalò, LaPresse

Bassano Virtus-Feralpisalò, diretta dal signor Meleleo di Casarano, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. La sfida di Coppa Italia di Serie C fra Bassano Virtus e Feralpisalò si prospetta molto equilibrata, considerando come le due formazioni occupino, nel girone B di terza serie, una posizione di classifica equivalente. Nono in classifica a diciannove punti il Bassano, appena un punto solo la Feralpisalò, in quella che può essere considerata la zona di confine per la qualificazione ai play off. La Feralpisalò ha iniziato particolarmente bene questa nuova stagione, ma nell'ultimo turno di campionato si è fatta sorprendere in casa dall'Albinoleffe terzo della classe, perdendo l'opportunità di migliorare ulteriormente la propria classifica.

Allo stesso modo il Bassano continua ad andare avanti tra alti e bassi, ma l'ultimo pari senza reti sul campo della Sambenedettese ha almeno permesso al club veneto di interrompere la pesante sequenza di quattro sconfitte consecutive, che aveva in parte vanificato quanto di buono fatto in precedenza in campionato. I ko contro Padova, Renate, Mestre e proprio contro la Feralpisalò in casa hanno fatto arretrare di molto la squadra in classifica, mentre va sottolineato come la Feralpisalò nelle ultime settimane abbia reso meglio in trasferta piuttosto che in casa, dove ha perso gli ultimi due match disputati contro Fermana e, appunto, Albinoleffe. Le due compagini sono all'esordio stagionale in Coppa Italia di Serie C: bisognerà vedere quale dei due club affronterà l'impegno infrasettimanale senza pensare troppo al campionato

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE BASSANO-FERALPISALO'

Bassano Feralpisalò non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in sfida presso lo stadio Mercante di Bassano del Grappa: padroni di casa schierati col portiere Grandi alle spalle di una difesa a tre con Bizzotto, Pasini e Bonetto schierati come centrali. Andreoni sarà l'esterno di fascia destra e Karkalis l'esterno di fascia sinistra, mentre Proia, Minesso e Bianchi formeranno il terzetto titolare di centrocampo. In attacco, faranno coppia Grandolfo e Fabbro. Risponderà la Feralpisalò con il brasiliano Emerson, Alcibiade e Vitofrancesco a formare il terzetto di difensori centrali davanti all'estremo difensore Livieri. A centrocampo, Voltan, Staiti e Dettori si muoveranno nella zona centrale, mentre Parodi avrà il compito di presidiare la fascia destra e Martin sarà schierato sulla fascia sinistra. In attacco, confermato il tandem Guerra-Ferretti.

QUOTE E PRONOSTICO

A Bassano del Grappa la partita di Coppa Italia Serie C tra Bassano e Ferlapisalò vede proprio i giallorossi favoriti alla vigilia del match. Secondo il portale di scommesse bet 365 infatti la vittoria dei padroni di casa è stata data a 2.39, contro il 2.87 quotato per il successo dei Leoni del Garda: pareggio infine dato a 3.00

© Riproduzione Riservata.