Casertana-Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Casertana-Sambenedettese, LaPresse

Casertana-Sambenedettese, diretta dal signor Camplone di Pescara, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà un match valido per i sedicesimi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Sfida interessante tra due realtà che stanno vivendo una realtà diversa, la Casertana si sta dibattendo nella zona più bassa del girone C del campionato di Serie C, attualmente quartultima assieme all'Andria. La Sambenedettese occupa invece il quarto posto nel girone B, ma l'arrivo di Capuano in panchina al posto di Moriero è l'indice di come il club marchigiano voglia lottare per i massimi livelli e non si accontenti di un campionato da zona play off. L'utimo pareggio interno contro il Bassano ha costretto però la Samb a vedersi allontanare ulteriormente la capolista Padova, ora a otto punti di distanza.

La Casertana invece nell'ultimo impegno di campionato ha pareggiato uno a uno sul campo della Sicula Leonzio, andando sotto nel finale a causa di un autogol di De Rose ma riuscendo a reagire e rimontare a due minuti dal novantesimo con una rete siglata da Padovan. Acuto molto importante soprattutto per il morale e che regala continuità ai campani dopo la convincente vittoria casalinga contro la Paganese. Le due squadre sono alla ricerca del passo giusto per inseguire i rispettivi obiettivi di classifica, sarà importante valutare l'importanza che entrambi gli allenatori daranno all'avventura in Coppa, competizione nella quale la Casertana è all'esordio e in cui invece la Sambenedettese ha già affrontato un turno ad eliminazione diretta, andando a vincere tre a uno sul campo del Gubbio il 18 ottobre scorso, con i gol-qualificazione siglati da Valente (doppietta) e da Candellori per i marchigiani. Il fattore campo potrebbe rappresentare una discriminante importante, ma ora come ora la Samb sembra avere qualcosa in più a livello tecnico rispetto ai campani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CASERTANA-SAMBENEDETTESE

Casertana Sambenedettese non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Pinto di Caserta si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Casertana schierata in campo con De Filippo in porta, D'Anna impiegato in posizione di terzino destro e Galli impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Rainone e il ceko Polak saranno i difensori centrali. De Marco, il croato Rajcic e De Rose giocheranno nel terzetto titolare di centrocampo, Carriero si muoverà da trequartista alle spalle delle due punte, che saranno Marotta e l'argentino Alfageme. Risponderà la Sambenedettese con Aridità tra i pali e una difesa a tre schierata con Conson, Patti e Miceli. Gelonese e lo sloveno Bacinovic giocheranno a centrocampo nella zona centrale, Rapisarda si muoverà sull'out di destra e Tomi sull'out di sinistra, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Valente, Miracoli e Di Massimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match della Coppa Italia di Serie C tra Casertana e Sambenedettese, il sito di scommesse sportive bet 365 concede il favore del pronostoc alla compagine opsite. Controllando le quote vediamo infatti che la vittoria della Samb è stata valutata a 2.25m memtre il successo dei padroni di casa ha meritato la quota di 3.10: pareggio infine dato a 3.10.

