Catania Cosenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Catania Cosenza: streaming video Sportube, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Catania Cosenza, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Catania Cosenza, partita che sarà diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 22 novembre: è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Sulla carta non dovrebbe esserci storia: il Catania è la seconda forza del girone C di campionato, il Cosenza pur partendo con ambizioni, e reduce da stagioni positive e di livello, è partito male e non riesce ancora a trovare la giusta continuità. Tuttavia si gioca sui 90 minuti, il che aumenta le probabilità dei lupi di giocare una partita sugli scudi e prendersi la qualificazione; in caso di parità si andrà ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Catania Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutta la stagione di Serie C (dunque campionato e coppa) sarà possibile collegarsi al portale elevensports.it per assistere alla gara in diretta streaming video; il servizio è disponibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv, al quale è ancora collegato. Sarà in ogni caso necessario registrarsi e pagare una quota in abbonamento per attivare la piattaforma.

IL CONTESTO

Il Catania arriva da quattro vittorie consecutive nelle quali ha segnato 11 gol (9 nelle prime due), e se guardiamo più indietro nel tempo scopriamo una serie di 10 partite vinte su 12 giocate, con gli unici incidenti di percorso che sono arrivati a fine ottobre contro Sicula Leonzio e Reggina (entrambe perse 2-1). Finalmente gli etnei non hanno più il peso della penalizzazione da trascinarsi lungo la stagione, e questo li ha sbloccati anche a livello psicologico: la squadra guidata da Cristiano Lucarelli sta volando, ma si deve confrontare con un Lecce che è già in fuga e minaccia di chiudere in anticipo la questione. Il Cosenza ha già cambiato allenatore e le cose sono leggermente migliorate: Piero Braglia ha esordito proprio contro il Catania e in nove partite ha raccolto 13 punti riuscendo a vincere quattro partite. Prima di allora c’era Gaetano Fontana, con cui i lupi non avevano mai vinto: tre sconfitte e due pareggi per una classifica davvero difficile. Il problema del Cosenza è che, viste le ultime stagioni, le aspettative si sono alzate; a oggi però i calabresi sarebbero fuori dai playoff, anche se sono solo a tre lunghezze dal decimo posto.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA COSENZA

Bisognerà valutare quale formazione Cristiano Lucarelli intenderà mandare in campo: lo schema sarà ancora il 4-3-2-1 ma rispetto al campionato, che ha la priorità, il tecnico del Catania dovrebbe cambiare qualcosa come uomini. In porta Miguel Angel Martinez potrebbe avere la sua occasione; difesa nella quale Mirko Esposito e Stefan Djordjevic si giocano una maglia sugli esterni, mentre in mezzo almeno uno tra Bogdan e Aya potrebbe essere confermato, con Lovric o Tedeschi a completare lo schieramento. A centrocampo sia Biagianti che Lodi dovrebbero riposare: spazio allora a Bucolo e Fornito, con Caccetta che invece potrebbe nuovamente essere schierato dal primo minuto. Sulla trequarti vedremo sicuramente Mazzarani, matchwinner sabato sul campo della Juve Stabia; insieme a lui presumibilmente Rossetti, mentre come prima punta Curiale dovrebbe prendere il posto di Ripa (occhio a Zé Turbo, centravanti di proprietà dell’Inter, che nel secondo tempo potrebbe avere un’occasione).

Modulo simile per Braglia e il suo Cosenza, e anche per lui potrebbe esserci turnover: in porta Saracco si prepara a prendere il posto di Perina, con capitan Corsi che a destra può essere sostituito da Boniotti. A sinistra invece D’Orazio è in ballottaggio con Pinna per una maglia da titolare; in mezzo allo schieramento Pascali può giocare al posto di Dermaku confermando Idda, e non andando a modificare l’intero reparto. Capitolo centrocampo: quasi certamente tornerà titolare il veterano Loviso, che si schiererà in mezzo alla linea con Calamai e Bruccini che vanno verso una seconda partita nello spazio di pochi giorni. Riposo possibile per Mungo: Trovato o Caccavallo sulla trequarti, l’altro invece farà da sparring partner offensivo a Mendicino che sicuramente sarà titolare al posto di Baclet. Anche Statella si avvia verso la panchina: Braglia dunque dovrebbe cambiare tutto o quasi, in questo momento la complicata situazione di campionato ha certamente la precedenza.

© Riproduzione Riservata.