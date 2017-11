Cska Mosca Benfica/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cska Mosca Benfica, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata del girone A di Champions League

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cska Mosca Benfica, Champions League (Foto LaPresse)

Cska Mosca Benfica sarà diretta dal tedesco Deniz Aytekin e, alle ore 18 di mercoledì 22 novembre, apre la seconda parte della quinta giornata di Champions League 2017-2018. Siamo nel girone A, dove i giochi non sono ancora fatti per i padroni di casa: il Benfica, zero punti, ha totalmente fallito e dunque si appresta a salutare non solo la Champions ma anche l’Europa in termini generali. Per il Cska invece è una grande occasione: la squadra russa può approfittare della sfida del St. Jakob per scavalcare il Basilea, ma avendo la sfida diretta a sfavore dovrà comunque stargli davanti di un punto al termine del girone. Si profila dunque un interessantissimo testa a testa: il Cska deve chiedere un favore a quel Manchester United contro cui, nel caso, tra due settimane dovrà almeno fare un punto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Cska Mosca Benfica sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: nello specifico i canali sono Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD (cioè la versione in alta definizione), e potrete seguire questa partita anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Premium Play. Su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va invece in onda Diretta Champions League, con i gol e le azioni salienti, in tempo reale, da tutti i campi su cui si gioca.

IL CONTESTO

Virtualmente eliminato, il Cska Mosca ha girato tutto nel secondo tempo del St. Jakob: avesse perso si sarebbe dovuto accontentare dell’Europa League, con la vittoria invece si è rimesso in corsa e, anche se non è padrone del suo destino, può comunque prendersi gli ottavi senza incroci improbabili. Chiaramente la partita da vincere è questa, anche se a Old Trafford si giocherà quella della verità; per contro il Benfica, che l’anno scorso era arrivato ai quarti, non è mai riuscito a esprimersi sui suoi livelli, ha sempre perso e ha segnato soltanto un gol in quattro partite, incassandone dieci. Non ci sarà nemmeno la discesa in Europa League, a meno che il Cska non perda entrambe le partite e questa sera i lusitani vincano con due gol di scarto, oppure uno ma segnandone almeno tre, per girare così la doppia sfida diretta a proprio favore.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA BENFICA

Viktor Goncharenko ripropone il 3-4-2-1 con la presenza in campo di Dzagoev, che ha vissuto momenti difficili ma sembra tornato vicino ai livelli di qualche anno fa: sarà lui a guidare il reparto offensivo insieme a Natcho, che dovrebbe essere l’altro trequartista con Vitinho che invece si muoverà da prima punta. A centrocampo non si può prescindere dal grande lavoro di Wernbloom, lo svedese che tra l’altro ha segnato una doppietta nell’ultima partita di campionato e che stranamente non è stato convocato per il playoff mondiale contro l’Italia; al suo fianco ci sarà Golovin, sulle corsie laterali invece agiranno Gordyushenko e Schennikov (da valutare le condizioni di Mario Fernandes che nel caso sarebbe titolare a destra). In difesa, davanti a capitan Akinfeev che è uno dei grandi veterani della squadra, una linea nella quale rispetto al campionato torna titolare Ignashevich, al fianco dei due Berezutski (Aleksey e Vasili) che dovrebbero giocare in coppia a portare esperienza alla squadra.

Perso per perso, il Benfica di Rui Vitoria potrebbe fare turnover come già visto nella trasferta di Manchester: in porta il classe ’99 Svilar, il più giovane nel suo ruolo a giocare un match dei gironi di Champions League, mentre in difesa dovremmo vedere Douglas e Grimaldo agire sulle corsie con Jardel, insignito della fascia di capitano, che dovrebbe guidare ancora lo schieramento al fianco di Ruben Dias (possibile anche l’inserimento di Lisandro Lopez). Possibile panchina allora per Eliseu, con un centrocampo guidato da Fejsa, che si posiziona come perno centrale davanti alla retroguardia, e con le due mezzali che potrebbero essere Samaris e Pizzi secondo un 4-3-3 che potrebbe diventare 4-4-2, qui però con l’ingresso in campo di Franco Cervi e magari Zivkovic che sono esterni di ruolo. Nel tridente offensivo il ballottaggio è tra Seferovic, titolare della nazionale svizzera con cui giocherà i Mondiali, e Raul Jimenez; ai lati quasi certa la presenza di Salvio, da valutare quella del ventenne Diogo Gonçalves che comunque potrebbe ancora essere in campo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ci dice che per la partita di Mosca il Cska parte favorito: la quota sul segno 1, che identifica la vittoria dei russi padroni di casa, è data a 2,15 contro il 3,50 che accompagna invece la vittoria del Benfica, per la quale dovrete giocare il segno 2. Il pareggio è invece da giocare con il segno X e, qualora la scommessa sia quella giusta, il guadagno sarebbe di 3,30 volte la somma messa sul piatto per la gara.

