Esbjerg Inter streaming video e diretta tv: orario, quote e probabili formazioni (Youth League). Il club nerazzurro in campo quest’oggi contro i danesi dell’Esbjerg

Si torna in campo con Esbjerg Inter Primavera. Alle ore 16:00 di oggi pomeriggio la compagine nerazzurra volerà in Danimarca per sfidare i padroni di casa dell’Esbjerg, gara valevole per la seconda fase del girone della Domestic Champions Path della Youth League, branca riservata alle formazioni campioni nei rispettivi campionati, ma la cui prima squadra non è qualificata in Champions. La squadra meneghina non dovrebbe regalare sorprese visto lo score dell’andata: andiamo a vedere insieme le probabili formazioni dell’incontro nonché le quote e dove vedere in tv la partita in questione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo la sfida fra Esbjerg Inter in oggetto non sarà visibile in diretta tv, ne tanto meno in streaming, visto che nessun emittente ha deciso di assicurarsi i diritti per questa sfida. Per chi volesse gustarsi la partita, potrà comunque usufruire dei social network dei due club, in particolare di Facebook e Twitter. Attenzione infine anche ai social della Uefa Youth League.

PROBABILI FORMAZIONI ESBJERG INTER

L’Esbjerg Under 19 affronterà in casa l’Inter al completo, visto che non si registrano fra le fila danesi delle assenze per infortunio o eventualmente per squalifica ad eccezione del centrocampista Easter, out per doppia ammonizione. Andiamo quindi a vedere la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo questa sera, con un modulo offensivo, il 4-3-3. Spazio quindi a Kikkenborg a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Olsen nel ruolo di terzino di destra con Mortensen sulla fascia mancina, con Schultz e capitan Kristiansen in mezzo, a schermo del proprio portiere. A centrocampo, vertice basso del triangolo agirà Brink al posto dello squalificato Easter di cui sopra, mentre Baekgaard e Larsen saranno i due interni a completamento del reparto. Infine il tridente d’attacco, dove dovrebbe figurare l’esterno di destra Egelund, numero dieci della formazione, con Ankersen sulla fascia mancina, e in mezzo la prima punta Moller.

Passiamo quindi a vedere le probabili formazioni dell’Inter, che invece non avrà calciatori indisponibili. Mister Stefano Vecchi sceglierà un 4-3-1-2 con davanti la probabile coppia d’attacco composta dal gioiello Colidio e da Pinamonti, centravanti di lusso della rosa, spesso e volentieri chiamato anche da Luciano Spalletti. Sulla trequarti, invece, spazio al numero 10 Zaniolo, in gol contro la Roma in campionato nell’ultimo turno. A centrocampo, Rada sarà posizionato in mezzo, dettando i tempi e i ritmi di gioco, con Gavioli interno di destra e Danso a sinistra. Infine la difesa, dove capitan Lombardoni farà coppia in mezzo con Bettella. Sulle due corsie, invece, spazio a Valletti nel ruolo di terzino destro, con Sala sulla fascia mancina, mentre in mezzo ci sarà il solito estremo difensore, il numero uno Pissardo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi volesse scommettere sulla sfida di Youth League fra l’Esbjerg e l’Inter, attenzione alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Bwin. Ovviamente sono i nerazzurri i grandi favoriti, visto che il segno 2 è quello che paga meno, pari a 1.62, mentre il segno 1, il successo interno dei danesi, è quotato 4.00. Attenzione infine al segno X, il pareggio, dato a 4.10.

