Italia ripescata ai Mondiali? Russia 2018, “il Perù rischia l'esclusione”: non è un bluff, ma... Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano sudamericano Libero

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Italia ripescata ai Mondiali? (Foto: LaPresse)

Italia ripescata ai Mondiali 2018 in Russia? La speranza resta, di pari passo con la sensazione che sarebbe comunque uno smacco grande quanto la mancata qualificazione. Questa possibilità è stata rilanciata dal quotidiano sudamericano Libero, secondo cui il Perù rischia l'esclusione dalla competizione. La partecipazione della Nazionale di Gareca potrebbe essere a rischio a causa di una proposta di legge fatta dalla deputata Paloma Noceda per la quale la Federcalcio peruviana dovrebbe passare sotto il controllo di un organismo statale con funzioni di ministero. Questo però è vietato dalla Fifa, in tal caso dunque a beneficiarne sarebbe l'Italia. Cosa sta accadendo in Perù? La deputata fujimorista - presidente della Commissione Istruzione, gioventù e Sport - ha presentato al Parlamento una proposta di legge che porterebbe la Federcalcio peruviana sotto il controllo dell'Istituto peruviano dello Sport, un organismo statale con funzioni di ministero. Ma il regolamento Fifa impedisce alle federazioni di avere vincoli con i governi.

ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI? L'INDISCREZIONE ARRIVA DAL PERÙ...

Qualcosa si sta muovendo. “Il Perù rischia l'esclusione dai Mondiali”, scrive il quotidiano sudamericano Libero. In effetti la Fifa ha chiesto chiarimenti al Perù ammonendo le autorità del rischio in cui potrebbero incappare. In realtà però c'è poco su cui sperare per l'Italia perché la proposta di legge è destinata di conseguenza a restare tale, con buona pace degli azzurri e delle loro speranze di ripescaggio. L'Italia potrebbe proprio beneficiare dell'esclusione del Perù, ma l'ipotesi è remota se non vicina all'impossibile. Al massimo la proposta potrebbe essere approvata dopo la rassegna calcistica in programma la prossima estate in Russia. Noi non possiamo fare altro che riportare quanto scritto dal quotidiano peruviano, pur dubitando che gli scenari possano verificarsi, anche perché potrebbero rientrare potenzialmente in gioco tutti gli altri Paesi eliminati agli spareggi. Forse è meglio pensare all'Europeo 2020.

