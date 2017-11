Juventus Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Barcellona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 5^ giornata nel girone D di Champions League

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Barcellona verrà diretta dal serbo Milorad Mazic e, alle ore 20:45 di mercoledì 22 novembre, è valida per la quinta giornata nel girone D di Champions League 2017-2018. La situazione dei bianconeri è positiva: avendo pareggiato all’Alvalade, la squadra ha mantenuto il vantaggio nella sfida diretta con lo Sporting Lisbona, e dunque ha bisogno di un solo punto per qualificarsi agli ottavi. Non solo: tecnicamente sarebbe ancora possibile prendersi il primo posto nel girone, ma bisognerebbe vincere stasera per almeno 4-0 per poi fare lo stesso al Pireo, oppure sperare che i blaugrana non si prendano la posta piena contro lo Sporting. Sia come sia, Massimiliano Allegri ha la possibilità di chiudere il discorso qualificazione con un turno di anticipo, il che non sarebbe male visto che bisogna recuperare terreno in campionato.

JUVENTUS BARCELLONA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Juventus Barcellona sarà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: nello specifico il canale è Premium Sport, disponibile anche in alta definizione, e potrete seguire questa partita anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Premium Play. Su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va invece in onda Diretta Champions League, con i gol e le azioni salienti, in tempo reale, da tutti i campi su cui si gioca.

IL CONTESTO

Reduce dalla sconfitta di Marassi, la Juventus si interroga ancora sui blackout stagionali: ormai troppi per rappresentare un caso. La squadra subisce gol con frequenza preoccupante - non tanto numericamente, quanto in rapporto alle occasioni concesse - e soprattutto fatica spesso e volentieri a concretizzare la supremazia nel gioco e nelle occasioni, come accaduto non solo contro la Sampdoria ma anche contro il Benevento. Staccata di 4 punti dalla vetta, la Juventus ha bisogno di passare il turno in Champions League per non dover concentrare unicamente i suoi sforzi su una Serie A che, per la prima volta dopo sei anni, non la vede come chiara favorita. Il Barcellona sta dominando nella Liga: tutte vittorie tranne il pareggio contro l’Atletico Madrid. La prossima partita sarà a Valencia, ovvero contro la prima inseguitrice; a confortare Ernesto Valverde è però il fatto che il Real è già distante 10 punti, e che la sua squadra voli nonostante gli infortuni e un Luis Suarez con medie realizzative inferiori a quelle dei tre anni precedenti. In Champions League prendersi il primo posto nel girone è ormai una formalità, dunque nessun problema da questo punto di vista.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

Torna titolare Dybala, che si è sbloccato in campionato: sarà lui il trequartista alle spalle di Higuain, mentre a sinistra resta da valutare Mandzukic (che però dovrebbe nuovamente partire titolare) e a destra Cuadrado sembra aver del tutto recuperato dal problema fisico, prendendosi la maglia da titolare. Qualche dubbio in più in mediana: la coppia titolare è quella formata da Khedira e Pjanic, se il bosniaco sembra certo del posto il tedesco se lo gioca con Matuidi - sacrificato nelle ultime uscite - ma anche Marchisio, in nome di una maggiore fluidità nel possesso e nello sviluppo della manovra. Le ultime uscite in Champions League ci dicono che a fare coppia con Chiellini, al centro della difesa, potrebbe esserci Barzagli che è in ballottaggio più con Benatia che con Rugani; per quanto riguarda invece i terzini, sicuramente Alex Sandro sarà impiegato a sinistra con De Sciglio che rimane in vantaggio su Howedes (tornato a disposizione, ma non ancora al meglio) dall’altra parte del campo. In porta torna Buffon, che domenica ha lasciato i pali a Szczesny non per la prima volta nel campionato in corso.

Anche Ernesto Valverde cambia rispetto al 3-0 esterno sul Leganes: quasi certamente non in difesa, dove Piqué e Umtiti formeranno ancora la coppia centrale davanti a Ter Stegen e Nélson Semedo appare favorito a destra (nel caso è pronto Aleix Vidal). Dall’altra parte possibilità per Digne, che contende il posto a Jordi Alba; fuori dai giochi per infortunio Sergi Roberto così come André Gomes (il portoghese cercherà di recuperare per la sfida da ex al Valencia, ma sarà comunque difficile), a centrocampo potremmo vedere titolare Paulinho ma resta da capire chi tra Iniesta e Rakitic gli lascerà il posto. Nel primo caso il capitano del Barcellona andrebbe a giocare come esterno offensivo a sinistra, ruolo che ha già ricoperto in passato e che come seconda ipotesi sarebbe di Deulofeu. Naturalmente in campo Messi e Luis Suarez: il Pistolero arriva dalla doppietta realizzata nella Liga, ma non ha ancora segnato in questa Champions League ed è fermo a 5 gol nelle 12 partite giocate in stagione, numeri che sicuramente non rispecchiano il suo valore e l’andamento al quale aveva abituato i tifosi blaugrana.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Barcellona parte favorito nelle scommesse, almeno secondo l’agenzia Snai che ha fornito le quote: nello specifico il segno 1 per la vittoria della Juventus vale 2,85 contro la quota di 2,45 che accompagna il segno 2, identificativo della vittoria blaugrana. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e potreste guadagnare 3,35 volte la somma messa sul piatto; siamo invece a 1,83 per Under 2,5 e a 1,90 per Over 2,5. Interessanti anche le quote per Gol (1,67) e NoGol (2,05), dunque si punta sul fatto che entrambe le squadre riescano a segnare almeno una rete in questa partita.

