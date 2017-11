Juventus Barcellona Youth League/ Primavera streaming video e tv: formazioni, quote e risultato live

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

Juventus Primavera Barcellona, Youth League girone D (Foto LaPresse)

Juventus Primavera Barcellona, che verrà arbitrata dal belga Jonathan Lardot, vale per la quinta giornata del girone D di Youth League 2017-2018 e si gioca alle ore 16 di mercoledì 22 novembre. Una partita che per i giovani bianconeri è un dentro o fuori, ma anche la vittoria potrebbe non bastare: terza con 3 punti, la squadra di Alessandro Dal Canto insegue a 4 lunghezze di distanza lo Sporting Lisbona, che un’ora prima gioca in casa contro l’Oympiacos. Dovesse vincere - come i pronostici indicano ampiamente - la Juventus sarebbe comunque eliminata, con la partita del Pireo che diventerebbe ininfluente.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI YOUTH LEAGUE

Juventus Primavera Barcellona è un’esclusiva in tv per i soli abbonati al digitale terrestre a pagamento: il canale che la trasmette è Premium Sport 2 (disponibile anche nella versione HD) e ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in streaming video - senza costi aggiuntivi - attivando l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Juventus Primavera è in leggera ripresa dopo un pessimo avvio di stagione: in campionato è reduce dalla vittoria in trasferta sul Milan (gol di Marko Pjaca, che sta ritrovando la condizione e ha sfruttato la partita dell’Under 19 per mettere minuti nelle gambe) e ha così centrato la terza affermazione nelle ultime quattro partite. La classifica migliora (ottavo posto) e già sabato i bianconeri potrebbero agganciare la zona playoff, avendo la sfida contro il Sassuolo che occupa il sesto posto. In Europa però le cose non vanno troppo bene: la squadra ha vinto soltanto contro l’Olympiacos (in casa), per il resto ha perso a Barcellona di misura e, soprattutto, ha incassato sei gol nelle due partite consecutive contro lo Sporting Lisbona, perdendo l’occasione di essere in linea con la qualificazione. Il Barcellona invece vola: punteggio pieno e qualificazione già ottenuta, già oggi (con una vittoria) potrebbe arrivare l’aritmetico primo posto nel girone, così da evitare il turno di playoff.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

La Juventus dovrebbe giocare con il 3-5-2, modulo che Dal Canto ha utilizzato contro il Milan. Resta fissa la linea a tre con Delli Carri al centro con il supporto di Zanandrea e capitan Vogliacco (ma in ballottaggio c’è anche Joao Serrao), cambia invece l’assetto offensivo con l’inserimento di un centrocampista centrale in più. Che è nei fatti Nicolussi Caviglia, che gioca qualche passo indietro infoltendo la mediana; insieme a lui possibile che i titolari sulle mezzali siano ancora Di Pardo e Caligara (Portanova è un altro giocatore che potrebbe essere schierato titolare), mentre davanti senza Pjaca dovrebbe essere impiegato uno tra Petrelli e Ricardo Campos, a fare coppia con il confermato Olivieri. Sulle corsie spazio a Rafael Fonseca (rispetto a Kameraj dà maggiore spinta in fase di possesso palla) e Tripaldelli, mentre in porta ancora una volta ci sarà Loria, che prende il posto dell’infortunato Del Favero.

Garcia Pimienta conferma il 4-3-3: anche questa è la forza del Barcellona, ovvero di utilizzare lo stesso schema e gli stessi concetti fin dalle formazioni giovanili. Capitan Mingueza comanda la linea difensiva davanti al portiere Pena: in coppia con lui c’è Comas, sulle corsie laterali spingono Chumi e Vila. A centrocampo il giocatore che fa il perno davanti alla retroguardia, aiutando i due centrali in fase di non possesso, è Ricard Puig; sia Collado che Monchu sono interni con spiccate caratteristiche offensive, come si confà alla trazione anteriore blaugrana che va sempre alla ricerca del possesso palla. Nel tridente offensivo sono tutti in grado di fare male: i due Fernandez, Juan e Edgar, sono in ballottaggio per una maglia da esterno sinistro, dall’altra parte ci sarà Carles Pérez mentre la prima punta dovrebbe essere Javier Delgado.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Juventus Barcellona di Youth League sono disponibili anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365: a essere favorito è ovviamente il Barcellona, con un 1,61 che accompagna il segno 2 per la sua vittoria. Il segno 1 vale per l’affermazione della Juventus ed è quotato 4,33; per il pareggio dovrete giocare il segno X e potreste guadagnare 3,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

