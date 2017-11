Juventus si qualifica agli ottavi se.../ I risultati utili contro il Barcellona (Champions League girone D)

La Juventus può qualificarsi agli ottavi di Champions League già nella quinta giornata, contro il Barcellona: dovrà però confermare i tre punti di vantaggio che ha sullo Sporting Lisbona

22 novembre 2017 Claudio Franceschini

La Juventus cerca la qualificazione agli ottavi di Champions League (LaPresse)

Una vittoria per qualificarsi agli ottavi di Champions League: è quanto serve alla Juventus per proseguire la corsa in Europa, passando il girone D e archiviando per il quarto anno consecutivo l’arrivo agli ottavi. Questa sera i bianconeri ospitano il Barcellona, contro cui hanno perso 3-0 al Camp Nou ormai più di due mesi fa; i blaugrana hanno 10 punti e non sono ancora qualificati, manca un punto alla squadra di Ernesto Valverde che, con un pareggio questa sera, blinderebbe anche il primo posto nel girone. La Juventus ha 7 punti: sono tre in più dello Sporting Lisbona con due partite da giocare, ma la doppia sfida parla bianconero e dunque un arrivo allo stesso livello di classifica consentirebbe a Massimiliano Allegri e i suoi giocatori di festeggiare gli ottavi.

LA PERLA DEL PIPITA

Quel gol che Gonzalo Higuain ha segnato all’Alvalade vale tantissimo: se la Juventus avesse perso a Lisbona, oggi avrebbe gli stessi punti dello Sporting (5) ma in virtù dei gol in trasferta sarebbero i portoghesi a essere in vantaggio. Fosse andata così, la Juventus avrebbe dovuto per forza di cose scavalcare i lusitani che, ricordiamo, questa sera ospitano un Olympiacos fuori dai giochi (ma non per l’Europa League): facile ipotizzare una vittoria biancoverde, il che avrebbe potuto eliminare la Juventus in caso di sconfitta interna contro il Barcellona. Così invece i campioni d’Italia restano se non altro padroni del loro destino; a completare il quadro e dirci quanto quest’anno la corsa sia difficile, va detto anche che il 2-1 sullo Sporting maturato all’Allianz Stadium era maturato in rimonta e con il gol decisivo di Mario Mandzukic arrivato negli ultimi minuti.

UN PAREGGIO E’ SUFFICIENTE?

A dirla tutta, alla Juventus potrebbe bastare anche il pareggio: sarebbe così se l’Olympiacos riuscisse a frenare lo Sporting, confermando i tre punti di vantaggio sui portoghesi o portandoli addirittura a 4 con una vittoria greca. Non solo: per lo stesso discorso la Juventus questa sera potrebbe permettersi di perdere, e magari anche di farsi agganciare dalla squadra di Jorge Jesus a quota 7. All’ultima giornata dovrebbe però pareggiare il risultato di quest’ultima: visto che lo Sporting andrà al Camp Nou le premesse sono favorevoli, ma sarebbe un rischio - anche perchè con questo scenario il Barcellona, già primo nel girone, potrebbe mandare in campo le seconde linee - e la Juventus dovrebbe comunque giocarsela al 100% al Pireo, campo comunque difficile. Se parliamo insomma di qualificazione da ottenere questa sera, i conti sono semplici: i bianconeri devono almeno confermare i tre punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona.

