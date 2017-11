Kakà torna al Milan? / Annunciato l’arrivo del brasiliano a Casa Milan: pronto un ruolo in società?

Kakà torna al Milan? Annunciato l’arrivo del brasiliano in sede: pronto per lui un ruolo in società? L’ex numero 22 domani in via Aldo Rossi e poi a San Siro per la sfida di Coppa

22 novembre 2017 Redazione

Ricardo Kakà ai tempi del Milan - Instagram

Ricardo Kakà tornerà a fare visita al Milan. Nelle prossime ore il brasiliano, ex stella del club rossonero, sarà infatti a Casa Milan, nella sede societaria di via Aldo Rossi, e poi a San Siro per assistere alla sfida di Europa League contro l’Austria Vienna. Ad annunciarlo poco fa via Twitter è stato lo stesso club rossonero, che ha pubblicato una foto di Riky con annessa la frase: «La Casa è dove si trova il cuore: domani mattina Ricky verrà a trovarci a Casa Milan!». E chissà che l’occasione non sia propizia per discutere del possibile ritorno del trequartista a Milanello, anche se nelle nuove vesti di dirigente, o perché no, di allenatore. Del resto la carriera da calciatore dell’ex Pallone d’Oro, l’ultimo vincitore del prestigioso trofeo prima del duopolio Messi-Cristiano Ronaldo, è terminata, e di conseguenza nulla sarà da lasciare al caso.

LE RECENTI PAROLE DI KAKA’

Tra l’altro, giusto qualche settimana fa, lo stesso Kakà si esprimeva così circa un suo futuro da tecnico del Milan o da eventuale dirigente: «Perché no? Ho sempre il Milan nel mio cuore. Nelle prossime settimane deciderò cosa fare in futuro: mi piacerebbe sicuramente restare nel mondo del calcio, come allenatore o come direttore sportivo. Per essere un grande allenatore devi avere una vocazione». La cosa certa è che se c’è un calciatore amato dai tifosi del Milan, questo è senza dubbio Kakà, e l’affetto del brasiliano nei confronti dei supporters rossoneri e della società meneghina, è decisamente ricambiato. Vedremo se questa splendida favola sarà destinata a proseguire o meno, e come diceva il buon Galliani: «Certi amori, non finiscono mai, fanno dei giri immensi, e poi ritornano...».

© Riproduzione Riservata.