Modena Legnano/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Serie A1 7^ giornata)

Diretta Modena Legnano: streaming video e Rai.tv, orario e risultato live della partita in programma oggi alle ore 20.30 per la 7^ giornata della Serie A1.

22 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Modena Legnano (da facebook ufficiale)

Modena-Legnano, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Ilaria Vagni, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 20.30 e valida nella 7^ giornata di Campionato, primo turno infrasettimanale della serie A1. Dopo un’intensa domenica dedicata alla grande pallavolo ecco che questa torna protagonista assoluta questa sera e lo fa con un bell’incontro da metà classifica che si annuncia infuocato al Pala Panini. La graduatoria infatti vede entrambe le squadre con tanta voglia di riprendere il cammino verso i gradini più alti: le emiliane sono ora quinte con 9 punti, mentre le lombarde ristagnano all’ottavo gradino con 6 punti finora conquistati e il KO rimediato contro Busto nel derby della precedente giornata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Modena e Legnano sarà visibile sempre dalle ore 20.30 anche in diretta tv sulla Rai: appuntamento al canale numero 57 del digitale terrestre Raisport +. Diretta streaming video dell’incontro garantita per tutti gli appasionati tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH ( da raiplay.it)

QUI MODENA

Nonostante un’ottima rosa nelle mani di Marco Gaspari va detto che il cammino in questa prima parte della stagione della Serie A1 di Modena non è stato impeccabile. Il tabellino infatti ci racconta della quinta piazza ma con 9 punti trovati in 6 giornate già disputate oltre a ben tre KO rimediati finora a favore di Scandicci, Busto Arsizio e Novara ( tre club che comunque non a caso siedono avanti alle emiliane in classifica). Se le prestazioni in campo si sono rivelate in ogni caso entusiasmanti e hanno portato la squadra bianconera a osservare il bilancio di 11:12 nei set va però notato un elemento che sta preoccupando non poco il tecnico Gaspari: in casa infatti Modena non è mai riuscita a vincere, con tre KO rimediati in 3 match casalinghi. La cosa non piace di certo alla formazione emiliana, per la quale il PalaPanini pare stregato: che oggi contro Legnano la maledizione possa essere finalmente vinta?

QUI LEGNANO

Non impeccabile ma comunque importante il cammino di Legnano, che ricordiamo è una delle formazione neo promosse dalla Serie A2: la squadra di Andrea Pistola risulta comunque la seconda miglior nuova entrata di questa stagione (dietro a Pesaro) e ora occupa la 8^ posizione a quota 6 punti. Importanti in ogni caso i numeri fin qui segnati dalle lombarde autrici di due vittorie (su Firenze e Bergamo), ma anche di ben 4 KO nessuno dei quali registrato al tie break: fissata quindi sul 8:13 la differenza dei set. In ogni caso la partita di oggi contro Modena rappresenta un’occasione preziosa per Legnano, che ha voglia di riscatto dopo la debacle nel derby con Busto Arsizio del turno precedente: la squadra di Pistola sa di affrontare una formazione sulla carta non così irraggiungibile, approfittando magari dei numeri negativi che le emiliane registrano di fronte al proprio pubblico. Un successo stasera inoltre non solo darebbe alle lombarde tanto ottimismo per il proseguo della stagione, ma le rilancerebbe pure in classifica, dato che tra le due squadre vi sono appena 3 lunghezze.

