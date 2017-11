PAGELLE/ Juventus-Barcellona: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

Pagelle Juventus Barcellona: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium per la quinta giornata del girone D della Champions League

22 novembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Juventus Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il match valido per la quinta giornata del gruppo D di Champions League 2017-18 tra Juventus e Barcellona, quando siamo all'intervallo il punteggio è sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. I bianconeri partono forte con Cuadrado (6) e Douglas Costa (6) che dialogano tra loro, il colombiano manda al tiro il brasiliano che chiama subito al dovere Ter Stegen (6,5) che successivamente dovrà fare buona guardia su Dybala (6,5). I blaugrana si rendono pericolosi con Iniesta (7) che su assist involontario di Cuadrado calcia al volo da posizione defilata mancando di poco il bersaglio, poco dopo Don Andres si procura una punizione che Rakitic (6) trasforma quasi in oro stampando il pallone sul palo con Paulinho (5,5) e Busquets (6) che sfiorano soltanto lo spiovente. Prima del riposo Dybala fa da sponda per la volée di Cuadrado che calcia troppo forte e alto, al 44' la Joya ci prova in prima persona mancando di poco l'incrocio dei pali. Primi quarantacinque minuti equilibrati con gli uomini di Allegri che hanno fatto la partita e ora sono costretti a vincere visto che a Lisbona lo Sporting CP sta battendo l'Olympiakos per 2 a 0 e dunque il pari non va più bene alla Vecchia Signora.

VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri prendono in mano le redini del gioco senza però trovare la giocata vincente e il guizzo giusto per mettere sotto gli avversari.

MIGLIORE JUVENTUS: BARZAGLI 7 - Una grande chiusura su Luis Suarez fa subito capire al pubblico dell'Allianz Stadium che la delusione della nazionale è già alle spalle.

PEGGIORE JUVENTUS: KHEDIRA 5,5 - Qualche calo di tensione a centrocampo per il tedesco.

VOTO BARCELLONA 6 - I giocatori di Valverde sembrano già avere la testa al big match di Liga contro il Valencia in programma il prossimo fine settimana, come dimostra la decisione di tenere Messi in panchina.

MIGLIORE BARCELLONA: INIESTA 7 - È ancora lui la mente del gioco blaugrana che dirige i fili del centrocampo.

PEGGIORE BARCELLONA: PAULINHO 5,5 - Non sta sfruttando come dovrebbe la grande occasione di guidare l'attacco dei blaugrana in assenza. (Stefano Belli)

