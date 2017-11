PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Quote e scommesse: le partite di oggi (gironi, 5^ giornata)

Pronostici Champions League, quote e scommesse: le partite di oggi (gironi, 5^ giornata). Proseguirà quest’oggi la quinta giornata dei gironi della coppa più importante d’Europa

22 novembre 2017 Redazione

Nelle prossime ore proseguirà la quinta giornata dei gironi della Champions League, stagione 2017-2018. Un mercoledì davvero importante visto che in campo scenderanno due italiane, e precisamente la Roma, impegnata sul difficile terreno del Wanda Metropolitano di Madrid, e la Juventus, che invece affronterà a Torino il Barcellona. Andiamo quindi a vedere i pronostici per le due partite in questione, più tutte le altre gare in programma nelle prossime ore.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

Si inizia con le due sfide delle ore 18:00, a cominciare dalla partita fra il Cska di Mosca e il Benfica, in programma in Russia. Una gara che a nostro avviso dovrebbe concludersi con un uno secco, visto che i portoghesi stanno vivendo una Champions disastrosa, ancora a quota zero punti in classifica. Sempre alle 18:00, attenzione alla trasferta del Chelsea, che volerà in Azerbaigian, per affrontare i padroni di casa del Qarabag. La partita è da due fisso, anche perché ai londinesi servono punti per evitare la retrocessione in Europa League, ma non disdegniamo anche un X, un pareggio, tenendo conto del momento tutt’altro che esaltante della compagine allenata da Antonio Conte. Spazio quindi alla sfida fra Basilea e Manchester United, gara che si giocherà questa sera in Svizzera, a partire dalle ore 20:45. Sarebbe quasi scontato puntare sul due, la vittoria dei Red Devils, ma gli elvetici stanno vivendo una Coppa dignitosa, secondi a quota sei, e vorranno fare bella figura di fronte al pubblico di casa: puntate quindi anche sull’X, o eventualmente sull’opzione Over 2.5. Proseguiamo con Sporting Lisbona-Olympiacos, squadre che occupano rispettivamente il terzo e quarto posto del Girone D. Difficile che i greci vadano a fare risultato in Portogallo, e per questa ragione puntiamo sull’uno, il successo dei lusitani padroni di casa. L’Anderlecht ospiterà invece il Bayern Monaco, con i belgi che sono ultimissimi nel loro girone, ancora all’asciutto, mentre i tedeschi inseguono al secondo posto il Paris Saint Germain a quota nove: il nostro consiglio è di puntare sul due, anche perché i bavaresi sperano ancora di ribaltare la classifica, andando a vincere proprio contro i parigini, anche se l’impresa è quasi titanica vedendo il rapporto gol fatti/subiti da Neymar e compagnia. Eccoci quindi alla delicata trasferta della Roma, che volerà a Madrid per affrontare l’Atletico. Colchoneros bisognosi di punti e sin qui poco convincenti, ma i giallorossi sono squadra solida e di qualità: a nostro avviso, il segno più probabile dovrebbe quindi essere l’X, il pareggio. Attenzione poi alla Juventus, che ospiterà all’Allianz Stadium il Barcellona. Bianconeri obbligati a vincere dopo la sconfitta in campionato contro la Sampdoria, ma i blaugrana non perdono quasi mai punti per strada, e anche in questo caso puntiamo sul pareggio o eventualmente sul successo dei catalani. Infine la sfida del Parco dei Principi di Parigi fra il Paris Saint Germain e il Celtic: pochi dubbi in questi casi, vittoria secca dei francesi.

