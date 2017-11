Pagelle/ Atletico Madrid Roma: i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo)

Pagelle Atletico Madrid Roma: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al Wanda Metropolitano per la quinta giornata del girone C della Champions League

Pagelle Atletico Madrid Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid va in scena un match combattuto e molto fisico tra due squadre che fanno proprio della muscolarità uno dei perni del loro gioco: tuttavia, nonostante lo 0-0 all’intervallo, a farsi preferire sono i giallorossi di Di Francesco, autori di un avvio di gara a tutta birra e che ha fatto vacillare i “Colchoneros”. Sugli scudi soprattutto il brasiliano Gerson (6,5), schierato da Di Francesco a sorpresa all’esterno del tridente e vicino al gol in ben due occasioni; tra gli ospiti bene anche Kolarov (6,5) che sul suo out di competenza forma assieme a Perotti (6) un binario sempre pericoloso per la retroguardia dei madrileni. Buona comunque la fase difensiva di Filipe Luis (6,5), bravo a sbrogliare un paio di situazioni pericolose mentre lo stesso non si può dire per le due punte della formazione di Simeone: Griezmann (5,5) e Fernando Torres (5) non pungono mai, col secondo praticamente evanescente e il francese invece impreciso quando va al tiro.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ATLETICO MADRID 5,5 – Inizio da paura per i biancorossi, che rischiano di capitolare per ben tre volte prima di assestarsi e andare vicini alla rete nel finale di primo tempo, anche se con iniziative sporadiche e casuali. MIGLIORE ATLETICO: FILIPE LUIS 6,5 – Si conferma uno degli anelli forti della difesa spagnola e con un paio di chiusure evita a Oblak di trovarsi a tu per tu con le punte romaniste. PEGGIORE ATLETICO: FERNANDO TORRES 5 – L’ex attaccante della Roja conferma la sua fase calante della carriera e non riesce mai a trovare lo spunto per liberarsi dalla guardia di Fazio o per dialogare con Griezmann. VOTO ROMA 6,5 – La squadra di Di Francesco si conferma in un momento di forma spumeggiante: prima dà vita a 15 minuti di fuoco anche se non riesce a passare, poi conduce in porto il primo tempo con una prova autorevole, nonostante il brivido del gol annullato a Fernandez. MIGLIORE ROMA: KOLAROV 6,5 - A sinistra il serbo è uno stantuffo ed è dal suo out di competenza che si creano i maggiori pericoli per la difesa biancorossa, anche se le sue iniziative non sempre sono assecondate da Perotti. PEGGIORE ROMA: BRUNO PERES 5 – Benino fino a quando, al termine del primo tempo, non regala a Saul Niguez un pallone sanguinoso che poteva costare caro ai suoi. (Raffaele G. Flore)

© Riproduzione Riservata.