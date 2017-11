Pontedera-Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera-Lucchese: info streaming video Sportube.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C

22 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Pontedera-Lucchese, LaPresse

Pontedera-Lucchese, diretta dal signor Cipriani di Empoli, mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà un derby toscano nel programma dei sedicesimi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. La sfida di Coppa Italia metterà di fronte due squadre in salute, con il Pontedera reduce da un pareggio casalingo contro il Monza, senza reti, dopo il rocambolesco ed emozionante tre a due a Siena, risultati che hanno portato la squadra allenata da Maraia a quattro punti di distanza dalla zona play out. Ancora meglio sta facendo la Lucchese che dopo l'Alessandria in casa ha battuto anche l'Arzachena in trasferta, vincendo in rimonta in Sardegna con la doppietta di Fanucchi che ha ribaltato il gol dell'iniziale vantaggio di Curcio.

Lucchese ora quinta in classifica a braccetto con l'Olbia, a sole quattro lunghezze di distanza dal Siena secondo, anche se il Livorno in testa appare obiettivamente irraggiungibile, a tredici punti di distanza. A livello tecnico la Lucchese può apparire favorita, ma il Pontedera avrà dalla sua il fattore campo e soprattutto bisognerà valutare il turn over che le formazioni come sempre effettuano per le gare di Coppa. In casa il Pontedera quest'anno si è fatto abbastanza valere pur perdendo due partite contro Livorno e Cuneo, la Lucchese proverà a sfruttare uno stato di forma che appare in crescita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE PONTEDERA-LUCCHESE

Pontedera Lucchese non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite della stagione di Serie C, sarà possibile seguirla sul portale elevensports.it, grazie alla diretta streaming video già disponibile da qualche anno sul portale Sportube.tv - digitando questo indirizzo si verrà direttamente rimandati sul nuovo portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Contini a difesa della porta, Frare e Vettori a comporre la coppia di difensori centrali, mentre Risaliti sarà l'esterno laterale di destra e Mastrilli l'esterno laterale di sinistra, a completare la linea a quattro della retroguardia. A centrocampo, Spinozzi, Caponi e Gargiulo si muoveranno al centro della mediana, mentre Calcagni avrà il compito di coprire la fascia destra e Corsinelli sarà impiegato come esterno laterale mancini. In avanti, Pinzauti sarà confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà la Lucchese con Ruzittu estremo difensore, Arboleda impiegato come terzino destro e Baldanzeddu impiegato come terzino sinistro, mentre Piroli e La Rosa giocheranno al centro della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Casini, Lisai e Nuvoli, mentre Curcio si muoverà in posizione di trequartista, ispiratore per la coppia offensiva composta da Sanna e da Vano.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d'inizio della partita di Coppa Italia Serie C tra Pontedera e Lucchese, il portale di scommesse sportie Bet 365 esita a concedere il pieno favore del pronostico ai padroni di casa. Nel'1x2 infatti il successo granata è stato valutato a 2.25, memtre la vittoria rossonera ha meritato la quota di 2.79, con pareggio poi dato a 3.20.

