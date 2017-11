Probabili Formazioni/ Lazio Vitesse: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Lazio Vitesse: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti del match di Europa League, atteso all'Olimpico.

22 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Lazio Vitesse (LaPresse)

Si accenderà solo domani giovedi 23 novembre 2017 la partita tra Lazio e Vitesse, attesa per le ore 19.00 all’Olimpico nella quinta giornata del girone K dell’Europa League 2017-2018. La formazione biancoceleste approda a questo banco di prova già sicura della qualificazione al prossimo turno della seconda competizione europea avendo infatti già conquistato la prima posizione nella classifica del gruppo con 12 punti: di contro la compagine olandese ha già un piede fuori essendo fanalino di coda con appena 1 punto a bilancio. Benchè l’esito della partita possa quindi apparire abbastanza scontato, sarà comunque una buona occasione per Inzaghi di mentre in campo elementi che finora sono stati più in disparte e concedere loro minuti preziosi contro una buona formazione in vista anche dei prossimi grandi impegni della squadra biancoceleste. Andiamo ora a vedere nel dettaglio come i due tecnici si sono preparati a questo incontro, esaminiamo da vicino le probabili formazioni di Lazio-Vitesse, match di Europa League.

COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Lazio-Vitesse è una partita che, come tutte quelle di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare a pagamento: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 - in questi ultimi due casi bisognerà avere l’abbonamento al pacchetto Calcio - ma anche su Lazio Style Channel, per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VITESSE

LE SCELTE DI INZAGHI

Con la qualificazione già in tasca e la necessità di far riposare alcuni giocatori dopo il faticoso Derby della Capitale perso con la Roma nel turno di campionato precedente, pare abbastanza scontato che Inzaghi opti per una buon turn over in occasione del match di Europa League contro il Vitesse. I prossimi impegni in calendario si annunciano tosti per la squadra biancoceleste, che da tempo ormai rimane candidata importate per lo scudetto. Confermato quindi il 3-5-2, va detto che il primo ballottaggio potrebbe essere quello che coinvolge proprio il portiere: Strakosha infatti vista la particolare occasione potrebbe pure accomodarsi in panchina a favore di Vargic, scelta che però risulta non così certa. Qualche cambiamento invece più probabile in difesa, dove rispetto al reparto a tre visto contro la Roma dovremmo vedere domani all’Olimpico De Vrij con Patric a presidiare le corsie e Luis Felipe al centro. Simile la situazione in mediana dove pur confermato Parolo in cabina di regia, ai lati dell’azzurro dovremmo vedere ora Murgia e Lulic, con il capitano però dato in ballottaggio con Di Gennaro, che già aveva affrontato il Vitesse nel match di andata: le fasce esterne saranno di competenza di Basta e Lukaku, questo lasciato opportunamente in panchina nel derby. Turnover confermato anche in attacco: saranno Nani e Caicedo ad aver il compito di violare lo specchio del club oranje, permettendo cosi a Immobile e Luis Alberto di recuperare fiato in vista del prossimo match contro la Fiorentina. Attenzione però all'ex Espanyol, che potrebbe non essere ancora al top della condizione.

GLI 11 DI FRASER

Benchè il Vitesse di fatto abbia già detto addio all’Europa non vuol dire che Fraser per questo incontro all’Olimpico non abbia preparato qualche sorpresa per i biancocelesti. Confermato il solito 4-3-3 il tecnico del club oranje non potrà optare per un completo turnover rispetto ai titolari utilizzati in Eredivisie solo pochi giorni fa contro il Groningen, in cerca di risposte più convincenti da parte dei suoi. Assente annunciato però il terzino Buttner, squalificato per questo turno: al suo posto ecco sulla fascia Faye, con Dabo pronto a presidiare l’altra corsia. Tra i pali appare confermato quindi Pasveer, con il duo Kashia-Miazga al centro del reparto difensivo benchè entrambi siano giù stati titolari in campionato domenica. Qualche ballottaggio in più per la mediana: Van der Werff si gioca infatti la maglia con Serero, con il primo che però ha già incontrato i biancocelesti all’andata: a completamento ecco poi Mount e Foors, con il primo in ballottaggio fino all’ultimo com Bruns. Pochi dubbi però per l’attacco: il tridente vedrà al suo vertice Matavz, già in gol contro la squadra di Inzaghi in casa, con Linssen (in gol all’andata) e Rashica a supporto dall’esterno. I tre dopo tutto sono i migliori marcatori del Vitesse e nonostante il doppio impegno sulle gambe, proveranno a scardinare la difesa avversaria.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 27 Luiz Felipe; 8 Basta, 96 Murgia, 16 Parolo, 19 Lulic, 5 Lukaku; 7 Nani; 20 Caicedo. All. Inzaghi

VITESSE (4-3-3): 22 Pasveer; 2 Dabo, 37 Kashia, 5 Miazga, 43 Faye; 19 Mount, 17 Serero, 25 Foors; 7 Rashica, 9 Matavz, 11 Linssen. All. Fraser

