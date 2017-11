Probabili Formazioni/ Milan Austria Vienna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Austria Vienna: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti in campo a San Siro per l'Europa League.

22 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Austria Vienna (LaPresse)

Milan-Austria Vienna entrerà nel vivo nella serata di domani giovedi 23 novembre 2017: fischio d’inizio atteso per le ore 21.05 a San Siro nella quinta giornata del girone D dell’Europa League 2017-2018. Nuovo banco di prova per la formazione di Vincenzo Montella, che scende in campo di fronte al proprio pubblico in cerca di un’identità precisa e soprattutto di punti pesanti che mettano in sicurezza la presenza del club del diavolo nella prossima fase del torneo. Visto come era andato il match in terra austriaca i tifosi rossoneri non dovrebbero avere paura (vittoria per 5-1) ma al momento il Milan non più concedere errori gratuiti, specialmente a favore di un squadra che attende solo il momento giusto per fare male. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori si sono preparati a questa partita attesa a San Siro, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Austria Vienna.

DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Milan e Austria Vienna, attesa come detto alle ore 21.05, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, oltre che sul digitale terrestre. In chiaro il canale di riferimento sarà Tv8 mentre per gli abbonati alla tv pay per view l’appuntamento sarà su Sky Sport Mix HD (numero 106), Sky sport 1 HD (201) e Sky Cacio HD 1 (numero 251)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN AUSTRIA VIENNA

LE SCELTE DI MONTELLA

Ancora con qualche fragilità da sistemare, la compagine rossonera guarda comunque al match con l’Austria Vienna con ottimismo, specialmente ricordando il bel 5-1 segnato nel match di andata in Europa League: il Milan però non dovrà cadere nell’errore di scendere in campo con eccessiva spavalderia, peccando nel contempo di disattenzione, visto che comunque la squadra di Fink appare più agguerrita che mai e pronta ad approfittare di ogni errore che faranno domani sera i padroni di casa. Fondamentali saranno come al solito le scelte fatte dall'allenatore per quanto riguarda la probabile formazione: pare riconfermato in questo senso il 3-5-2 visto all’andata ma non è improbabile che Montella devii verso il 3-4-2-1 messo in campo in diverse occasioni. In ogni caso in porta dovremmo rivedere dal primo minuto il solito Gigio Donnarumma, che vedrà di fronte a sè ancora una volta capitan Bonucci: modifiche in difesa con Zapata e Rodriguez a presidiare le corsie dato che Romagnoli potrebbe non essere al top della forma, per via di una piccola influenza. Le altre certezze per il tecnico si concentrano in attacco: l'acciaccato Suso e Kalinic lasceranno il posto nel modulo a due a Cutrone e Andrè Silva, bomber che si esaltano quando si parla di Europa League. Come al solito quindi i maggior dubbi per la formazione del Mil an si concentreranno in mediana: la cabina di regia sarà in mano a Biglia in cerca di minuti preziosi nelle gambe, mentre le corsie più esterne saranno di competenza di Borini e Bonaventura. Sl centro del reparto dovremmo rivedere Kessiè mentre a sinistra Locatelli, Calhanoglu e Montolivo si giocano lo slot che sarebbe stato di pertinenza di Abate, fermo per qualche problemino al tendine d’Achille.

GLI 11 DI FINK

Non ci sono invece troppe novità nel schieramento di fink: se per la compagine austriaca il passaggio del turno rimane un miraggio questo non vuol dire che l’Austria Vienna non voglia scendere in campo per dare il meglio di sè nella calda cornice di San Siro. Possibile però una variazione di modulo dal 4-3-3 visto all’andata a un più comodo 4-2-3-1, con giocatori già scesi in campo in campionato domenica scorsa e che vedrà ovviamente Pentz tra i pali. In difesa dovrebbero riproporsi al centro dello schieramento Kadiri e Borkovic, già titolari nell'ultima di Bundesliga assieme a Salamon e Gluhakovic, che invece si erano accomodati in panchina nella partita di andata lo scorso 14 settembre. Riconferme di peso anche in mediana rispetto agli ultimi appuntamenti in campionato della compagine austriaca: Serbest e Holzahauser faranno a cerniera tra i reparti mentre Prokop agirà sulla trequarti, tutti e tre già titolari contro il Milan nella prima giornata di questa fase a giorni. Non ci sono particolari sorprese in attacco: Fink dovrà per forza di cosa affidarsi ai suoi miglior giocatori se vuole mettere in difficoltà il Milan. Tajouri e Pires occuperanno le fase esterne (con il primo però dato in ballottaggio con Lee). Prima punta ecco Friesenbichier, già in gol nella precedente giornata di campionato e ansioso di ferire la difesa rossonera.

IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 17 Zapata, 19 Bonucci, 68 Rodriguez; 5 Bonaventura, 10 Calhanoglu, 21 Biglia, 79 Kessié, 11 Borini; 9 André Silva, 63 Cutrone. All. Montella

AUSTRIA VIENNA: (4-2-3-1): 32 Pentz; 2 Gluhakovic, 6 Kadiri, 24 Borkovic, 25 Salamon; 15 Serbest, 26 Holzhauser; 7 Tajouri, 16 Prokop, 95 Pires; 9 Friesenbichler. All. Fink

