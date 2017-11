Probabili formazioni/ Everton Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Everton Atalanta: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti del match di Europa League a Goodison Park.

22 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Everton Atalanta (LaPresse)

Nuovo banco di prova europeo per l’Atalanta che sfiderà l’Everton domani giovedì 23 novembre 2017 alle ore 21.05 presso lo stadio Goodison Park di Londra, nella quinta giornata del girone E dell’Europa League 2017-2018. La sfida in terra inglese si annuncia davvero importante per la formazione della Dea, che pur capolista abbisogna ancora di un paio di punticini per poter dire di aver messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi della seconda competizione sul continente: l’impresa in questo senso non si annuncia impossibile dato che i Toffes non nutrono più ormai alcuna ambizione visto che rimangono fermi all’ultima piazza della graduatoria a solo un punto. Possibile quindi che se da una parte Gasperini possa puntare sui propri titolari, il tecnico ad interim degli inglesi David Unsworth possa scegliere nella sua probabile formazione qualche seconda linea. Andiamo quindi ora a vedere quali saranno le scelte dei duel allenatori per le probabili formazioni di Everton-Atalanta.

DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI EUROPA LEAGUE

La partita di Europa League tra Everton e Atalanta, attesa per le ore 21.05, sarà visibile in esclusiva sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti per l’Italia della seconda competizione per club sul continente. Appuntamento quindi con la diretta tv del match sui canali Sky Sport 3 (numero 203) e Sky Calcio 2 HD (numero 252).

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON ATALANTA

LE SCELTE DI UNSWORTH

L’Everton ormai è pronto a dire addio all’Europa League: probabile quindi che già il tecnico a interim Unsworth non voglia mettere a rischio i suo titolari, mettendo in campo a Goodison park qualche seconda linea e tentare magari qualche esperimento tattico che possa portate qualche sprazzo di luce nello spogliatoio delle Toffees. Confermato in ogni caso il 4-2-3-1, va detto che tra i pali potremmo rivedere Pickford, con Keane e Williams al centro del reparto visto che Mori rimane out per infortunio: a presidiare le fasce ecco poi il solito Holgate con Baines, con quest’ultimo riconfermato dopo il gol segnato in Premier League sabato scorso contro il Crystal Palace. In mediana Schneiderlin squalificato per questo turno di Europa League: ecco che il numero 2 verrà quindi sostituito sulla trequarti a uno tra Vlasic e Sigurdsson, sempre che l’islandese non vada a fare coppia con Besic a cerniera di fronte alla difesa. In caso contrario accanto al numero 21 ecco Idrissa Gueye. Qualche dubbio in corso anche per il reparto offensivo, dove pero non mancherà qual punta Clavert-Lewis: sull’esterno sono infatti pronti Lennon e Lookmann (ma sempre con Sigurdsson, pronto a coprire la fascia al posto del numero 31) mentre rimane probabile l’utilizzo nella ripresa di Wayne Rooney.

GLI 11 DI GASPERINI

Con i tre punti ben messi nel mirino Giampiero Gasperini non può sbagliare in terra inglese domani sera, a partire dalla probabile formazione che quindi sarà piena di titolari. Il tecnico della Dea dopo tutto ritrova Freuler, out contro l’Inter per squalifica e spera di recuperare in extremis pure Caldara, anche se difficilmente il giocatore di proprietà della Juventus scenderà in campo dal primo minuto. Nel solito 3-4-1-2 quindi ipotizziamo il solito terzetto in difesa di fronte a Berisha con Toloi e Palomino sull'esterno e Masiello al centro, che nutre il desiderio di ferire di nuovo l’Everton come già fatto nel match di andata. Per la mediana però ecco che vene a mancare Spinazzola, vittima di un guaio muscolare: nessun problema per il tecnico che comunque registra una rosa ben ampia nel settore. Freuler e De Roon occuperanno quindi la parte centrale dello schieramento, mentre Hateboer farà coppia con Castagne per l’esterno. Solito ballottaggio sulla trequarti tra Cristante, Ilicic e Kurtic: il primo pare favorito dal tecnico bergamasco dato che gli altri due sono già stati titolari contro l’Inter domenica sera in campionato. Nessun dubbio infine nel concedere la maglia dei titolari in attacco: al via il tandem più che collaudato con Petagna e il Papu Gomez.

IL TABELLINO

EVERTON (4-2-3-1): 1 Pickford; 30 Holgate, 4 Keane, 5 Williams, 3 Baines; 21 Besic, 17 Gueye; 12 Lennon, 18 Sigurdsson, 31 Lookman; 29 Calvert-Lewin. All. Unswoth

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Berisha; 6 Palomino, 5 Masiello, 3 Toloi; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 de Roon, 21 Castagne; 4 Cristante; 10 Gomez, 29 Petagna. All. Gasperini

